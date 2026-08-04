Mercado industrial de Saltillo sumó 7 transacciones

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    Mercado industrial de Saltillo sumó 7 transacciones
    La absorción bruta de espacios industriales fue generada en gran parte por compañías de la industrias automotriz con casi el 50%. ESPECIAL.

Al cierre del 2T26 registró una absorción bruta de casi 800 mil pies cuadrados gracias al cierre de negocios

Al cierre del segundo trimestre de 2026 el mercado industrial de Saltillo registró una absorción bruta de 706,900 pies cuadrados, gracias al cierre de siete transacciones en los submercados de Derramadero, Arteaga y Ramos Arizpe, esto de acuerdo con información de Market Analysis.

La absorción bruta de espacios industriales en este mercado fue generada mayormente por compañías enfocadas en procesos manufactureros de las industrias: automotriz (49%), construcción (21%) y de embalaje (19%). Mientras los espacios restantes se destinaron a procesos relacionados con la cadena de suministro.

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Las compañías que ocuparon los espacios en este mercado provinieron de países como USA (30%), India (26%), México (21%), Canadá 12% y Alemania (10%).

Los precios en Saltillo permanecieron sin modificaciones, ubicándose en un rango de $0.58-$0.62 dólares por pie cuadrado, siendo el mayor rango que se ha alcanzado en este mercado.

Asimismo, el mercado industrial de Saltillo, cerró el primer trimestre del año con una tasa de vacancia del 2.50%, con 1.46 millones de pies cuadrados disponibles de ambas clases (A y B), distribuidos en los submercados de Derramadero y Ramos Arizpe.

Además de contar con poco más de 36,500 pies cuadrados de espacios subarriendo (subarrendamiento) disponibles en el submercado de Ramos Arizpe.

Finalmente actualmente se tienen registrados poco más de 425 mil pies cuadrados de bajo desarrollo de proyectos especulativos en el submercado Ramos Arizpe. Sin embargo, en este mercado no se tiene registro de proyectos BTS (Build to Suite o Construido a la Medida) bajo construcción.

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