Aumentan 13% exportaciones de México a Estados Unidos

La economía mexicana exportó al mercado estadounidense 298 mil 157 millones de dólares, un valor récord, e importó del gigante de América del Norte 195 mil 577 millones, muestran cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En los primeros seis meses de 2026, las exportaciones de México a Estados Unidos lograron una tasa de crecimiento anual de 13 por ciento, una cifra superior al promedio del último trienio de 5.8 por ciento.

Las importaciones a EU fueron 16.6 por ciento mayores al registro de enero a junio del año pasado desde 0.5 por ciento en lapso comparable de 2025.

Pese a una aceleración en las compras de bienes hechas a EU por parte del País, las cuales fueron más fuerte que en las exportaciones, México tuvo un superávit comercial sin precedentes por 102 mil 581 millones de dólares.

En este contexto, en el primer semestre del año, el comercio de mercancías entre México y Estados Unidos fue de 493 mil 734 millones de dólares, por lo que el comercio bilateral (suma de exportaciones e importaciones) anotó un alza de 14.4 por ciento anual.

Lo anterior permitió que el País se mantuviera como primer socio comercial de EU, acompañado por Canadá en el segundo lugar, con 375 mil 999 millones de dólares, y China, con 184 mil 782 millones.

Si solo se considera el mes de junio, el comercio bilateral de México con EU ascendió a 89 mil 168 millones de dólares y también conservó el primer puesto entre los socios de Estados Unidos.