Cae precio del barril WTI ante esperanzas de reapertura de Ormuz

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    Cae precio del barril WTI ante esperanzas de reapertura de Ormuz
    Los precios subieron brevemente durante la jornada, después de que los hutíes, aliados de Irán en Yemen, anunciaran que habían alcanzado un petrolero saudí con un misil cerca de la costa de Yanbu. ESPECIAL.

El día de hoy Donald Trump aseguró que se encontraban cerca de cerrar un acuerdo para poder abrir la vía marítima

NUEVA YORK.-Los precios del crudo cayeron este miércoles tras las informaciones que apuntaban a que Estados Unidos, Irán y Omán estaban trabajando en un acuerdo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cedió 0.73% hasta los 75.22 dólares, mientras que el referencial Brent cerró prácticamente estable en 79.45 dólares.

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Estados Unidos, Irán y Omán están negociando un acuerdo provisional en el que los buques que lleguen a Irán transitarían por aguas territoriales iraníes, mientras que los buques que salgan navegarían por aguas omaníes en coordinación con Teherán, según informaron a Axios dos fuentes regionales.

El Presidente Donald Trump declaró a Fox News el martes por la noche que las negociaciones se prolongaron durante todo el día. “Parece que las cosas van muy bien”, dijo Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el martes por la mañana a CNBC que esta semana podría alcanzarse un acuerdo para desbloquear la vía fluvial, una ruta de tránsito vital para el petróleo, el gas, los fertilizantes y otros productos industriales.

Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento el 17 de junio para abrir el estrecho de Ormuz, pero el acuerdo fracasó rápidamente cuando estallaron los combates por la ruta que deben seguir los barcos a través del estrecho.

Teherán atacó buques que navegaban a lo largo de la costa de Omán bajo protección militar estadounidense, en un intento por obligarlos a transitar por sus aguas territoriales. Washington respondió con más de una docena de oleadas de ataques aéreos y la reimposición de su bloqueo naval contra Irán.

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