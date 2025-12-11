México aplicará aranceles en autos, ropa y tenis asiáticos

/ 11 diciembre 2025
    México aplicará aranceles en autos, ropa y tenis asiáticos
    La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que se aprobó en ambas cámaras impactará en mil 463 mercancías. VANGUARDIA

Los autos ‘eléctricos, excepto usados’ tendrán un arancel del 50%; prendas de vestir entre un 25 y 35%; aranceles son para países principalmente de Asia

Se aprobó la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que aplicará tarifas arancelarias a mil 463 mercancías, esta acción impactaría a vehículos, ropa de vestir, calzado, muebles para el hogar, así como a la industria del acero, hierro, aluminio y sus manufacturas que provengan de países principalmente de Asia.

A dos días de que concluyeran los trabajos legislativos del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, los diputados y los senadores aprobaron esta reforma que afectará a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfricа.

Habrá un arancel del 50 por ciento a los automóviles “eléctricos, excepto usados” pues se modificará el Artículo 87 de la LIGIE sobre “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios”.

Se aplicará un arancel del 35 por ciento sobre bujes para suspensión; del 25 por ciento para aspas de radiadores; del 35 por ciento para remolques, así como un arancel del 7 por ciento sobre bolsas de aire de seguridad.

$!Los códigos representan la organización interna que tiene los contenidos de la LIGIE.
Los códigos representan la organización interna que tiene los contenidos de la LIGIE. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Las prendas de vestir de punto importadas tendrán un arancel entre el 25 y 35 por ciento, principalmente la ropa compuesta con algodón, fibras sintéticas o artificiales, lana, como a su vez abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares.

Los zapatos importados para deportes “y demás actividades físicas” tendrán un impuesto arancelario del 35 por ciento. Al mismo tiempo, el calzado de seguridad (con punta metálica para protección) tendrá esta misma tarifa arancelaria.

Los muebles para oficina que sean importados tendrán un arancel del 25 por ciento, como también los muebles de madera para cocinas y dormitorios.

A los juguetes se les aplicará una tarifa del 30 por ciento, como por ejemplo a los triciclos, muñecas y muñecos (que representen seres humanos), rompecabezas, entre otros.

INDUSTRIA DE FUNDICIÓN TAMBIÉN IMPACTADA

Se esperan modificaciones arancelarias sobre mercancías para la “Fundición, hierro y acero” como los “productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro” (35 por ciento de arancel), lingotes (35 por ciento), barras de acero rápido (35 por ciento), entre otros.

Se esperan impuestos a las importaciones de mercancías manufacturadas con hierro o acero, como por ejemplo los perfiles, tubos laminados en frío y en caliente, así como tubos galvanizados tendrán un arancel del 35 por ciento.

Por lo tanto, estos aranceles serán en productos específicos que se encuentren en los artículos 33, 34, 39, 40, 42, 48, 50 a 60, 61 a 64, 69, 70, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 94, 95 y 96 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

