México aplicará aranceles en autos, ropa y tenis asiáticos

Se aprobó la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que aplicará tarifas arancelarias a mil 463 mercancías, esta acción impactaría a vehículos, ropa de vestir, calzado, muebles para el hogar, así como a la industria del acero, hierro, aluminio y sus manufacturas que provengan de países principalmente de Asia. A dos días de que concluyeran los trabajos legislativos del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, los diputados y los senadores aprobaron esta reforma que afectará a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfricа. TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales Habrá un arancel del 50 por ciento a los automóviles “eléctricos, excepto usados” pues se modificará el Artículo 87 de la LIGIE sobre “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios”.

Se aplicará un arancel del 35 por ciento sobre bujes para suspensión; del 25 por ciento para aspas de radiadores; del 35 por ciento para remolques, así como un arancel del 7 por ciento sobre bolsas de aire de seguridad.