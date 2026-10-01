México: baja confianza del sector empresarial en septiembre

La diferencia mensual fue al alza con +0.1 puntos porcentuales con respecto a agosto de 2026.

El sector empresarial reportó una diferencia a la baja según el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) y los Indicadores de Confianza Empresarial, pues el IGOEC cayó un punto porcentual en septiembre de 2026 a tasa anual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

El ICE de las del sector empresarial de las industrias manufactureras cayó 1.3 puntos porcentuales el noveno mes de 2026 con respecto al mismo mes de 2025; por otro lado, se registró un cambio de 0.0 puntos a tasa mensual.

El Indicador de Confianza Empresarial de las empresas de construcción reportó un aumento de 1.3 puntos porcentuales a tasa anual y un incremento de 0.4 puntos con respecto a agosto de 2026.

Sobre el ICE del sector de comercio, se registraron aumentos de 0.7 puntos porcentuales a tasa mensual y anual en septiembre.

Además, el ICE del sector de servicios privados no financieros cayó 2.1 puntos en el noveno mes de 2026 con respecto a 2025 y a tasa mensual la caída fue de 0.2 puntos.

Los cuatro ICE se encuentran por debajo del umbral de los 50 puntos, denotando un panorama “pesimista” de la economía en general por parte del sector empresarial.

Los primeros días de cada mes, se publican los resultados del IGOEC conforme al Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional, por lo que a principios de noviembre se sabrá cómo cambiaron estos indicadores para el mes de octubre de 2026.