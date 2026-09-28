Crecen al doble incendios en el sector industrial de Coahuila

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    Crecen al doble incendios en el sector industrial de Coahuila
    Algunos incendios recientes han obligado a evacuar a trabajadores de plantas manufactureras de la región. ESPECIAL

El INEGI contabilizó 126 incendios en el sector industrial de Coahuila al cierre de 2025

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal reveló que en Coahuila los incendios registrados en el sector industrial se duplicaron durante 2025.

Mientras que en los últimos meses autoridades de Protección Civil han atendido diversos incendios en la industria manufacturera de Saltillo y su zona conurbada, algunos de los cuales han obligado a evacuar al personal y han trascendido públicamente, los datos oficiales muestran que este tipo de incidentes se han registrado por decenas en los últimos años en todo Coahuila.

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De acuerdo con los datos publicados recientemente por el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, elaborado por el INEGI, al cierre de 2025 Coahuila acumuló 126 incendios registrados en el sector industrial.

La cifra representa un incremento de 100 por ciento respecto a un año antes, cuando al cierre de 2024 se contabilizaron 63 eventos de este tipo en la entidad.

Los datos provienen del sistema de emergencias 911 y los incendios en el sector industrial se clasifican de manera independiente de otros siniestros, como los ocurridos en casas habitación y los incendios forestales, tanto en Coahuila como a nivel nacional.

$!Uno de los casos más recientes, fue el pasado 23 de septiembre en la empresa APTIV.
Uno de los casos más recientes, fue el pasado 23 de septiembre en la empresa APTIV. MARTÍN ROJAS

Entre los incidentes recientes se encuentra el registrado el miércoles 23 de septiembre en la empresa APTIV, donde fue necesario evacuar a al menos 100 empleados luego de que se registrara un incendio que, minutos después de haber iniciado, pudo ser observado desde el exterior de la planta.

Además de las pérdidas económicas que pueden ocasionar los incendios en instalaciones industriales, estos incidentes también representan un riesgo para el medio ambiente, dependiendo de los materiales involucrados y de la magnitud del siniestro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/los-incendios-que-han-marcado-a-saltillo-LG20738535

Según los datos del sistema 911, Coahuila se ubicó como la cuarta entidad del país con mayor número de incendios industriales al cierre de 2025.

Por encima se encuentran Nuevo León, con 689 eventos; Jalisco, con 488; y el Estado de México, con 421. En quinto lugar aparece Guanajuato, con 113 incendios registrados.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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