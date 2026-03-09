En febrero, bajan exportaciones, ventas y producción de coches ligeros en México

Dinero
/ 9 marzo 2026
    En febrero, bajan exportaciones, ventas y producción de coches ligeros en México
    El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros permite observar las principales estadísticas del sector automotriz mexicano. VANGUARDIA

Inegi detectó en el RAIAVL que los autos BMW producidos cayeron 83%; se registraron caídas consecutivas en el mercado exterior y en la fabricación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó que en febrero de 2026 las ventas de automóviles ligeros cayeron 0.3%, la producción 1.8% y las exportaciones 4.4%, representando el segundo mes que caen las ventas hacia el mercado exterior y la cadena productiva de vehículos ligeros en 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

Las ventas mensuales alcanzaron las 118 mil 305 unidades en febrero; la producción fue de 311 mil 457 unidades fabricadas y las exportaciones fueron de 247 mil 945 unidades hacia la economía internacional, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

TE PUEDE INTERESAR: Caen bolsas de valores en Europa y Asía por guerra en Irán; mercados en México y EU abren a la baja

En materia de comercio exterior, la exportación de vehículos ligeros hacia Estados Unidos representó el 75.7% del total de exportaciones que México realizó en febrero pasado, correspondiendo el resto de las exportaciones de la siguiente manera: - Canadá, 12.1% (58 mil 792 unidades)

- Alemania, 3.3% (15 mil 903 unidades)

- Colombia, 1.7% (8 mil 020 unidades)

- Resto de países, 7.2% (35 mil 256 mil)

PRODUCCIÓN DE BMW CAE MÁS DE 80% EN FEBRERO

Según el RAIAVL la producción de BMW en México cayó 83.9% en febrero de 2026 al pasar de 8 mil 876 unidades producidas en febrero de 2025 a 1,431 unidades en la fecha citada, presentando a su vez una disminución acumulada de 52.2% de ventas enero-febrero de 2026, comparadas con el mismo periodo de 2025.

Las marcas japonesas Nissan, Acura (Honda) y Mazda presentaron variaciones de -32.7%, 31.5% y 25.7%, respectivamente en febrero de 2025 con respecto al mismo mes de 2025; las ventas acumuladas enero-febrero también cayeron 31.9%, 12.9% y 35.3% en el mismo orden.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

