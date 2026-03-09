En febrero, bajan exportaciones, ventas y producción de coches ligeros en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó que en febrero de 2026 las ventas de automóviles ligeros cayeron 0.3%, la producción 1.8% y las exportaciones 4.4%, representando el segundo mes que caen las ventas hacia el mercado exterior y la cadena productiva de vehículos ligeros en 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

Las ventas mensuales alcanzaron las 118 mil 305 unidades en febrero; la producción fue de 311 mil 457 unidades fabricadas y las exportaciones fueron de 247 mil 945 unidades hacia la economía internacional, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

