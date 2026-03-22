México enfrenta presiones externas y debilidad interna en 2026: CIAL dun &amp; bradstreet

Las expectativas inflacionarias en México se han ido revisando al alza y podrían deteriorarse algo más si la guerra afecta la vía los precios de los bienes importados y por cierta depreciación del tipo de cambio.

Lo anterior de acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, quien presentó la información más relevante sobre las dinámicas económicas de México y la región, en una nueva edición de su monitor económico CIAL Insights.

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De acuerdo a lo que informó durante el periodo 2001-2025, cuando el país ha gozado de cierta estabilidad económica, el promedio de la inflación ha sido de 4.6% anual.

“Al parecer, este año no será la excepción, ya que los analistas pronostican que ésta cierre en 4.06%. Ni siquiera el más optimista (3.74%) cree que la inflación descienda a los niveles deseados”, dijo.

Por otro lado, sobre el PIB, resaltó que el mercado espera que la economía crezca 1.4% en este año, con grandes diferencias entre el 1.8% de los más optimistas y el 0.6% del más pesimista. “La fuerte diferencia se explica en la incertidumbre vigente en torno a los cambios legales ocurridos en México”, señaló.

Añadió que hace un año, cuando se pronosticaba el crecimiento del PIB para 2025, las diferencias eran inclusive mayores: el mínimo era 0.2% y el máximo 1.7%. Durante 2001- 2025, el PIB de México creció 1.5% promedio anual, por lo que se espera para este año está en línea con nuestra tendencia de largo plazo.

RECORTE DE TASAS

Asimismo los analistas piensan que la tasa de fondeo bancario podría cerrar este año en 6.42%, con una mediana de 6.50%.

Para 2027, los analistas prácticamente no esperan cambios en la tasa (se mantendría en 6.39% en promedio y con una mediana de 6.50%). En las encuestas previas, la mayoría pensaba en mayo como el mes del primer recorte de tasas de este año. En el día de la encuesta, 5 de marzo, ya se vivían los impactos de la guerra contra Irán sobre los mercados financieros.

El mercado pronostica que el tipo de cambio cerrará este año en 18.20 pesos por dólar, con intervalo de un máximo de 19.10 pesos y un mínimo de 17.00 pesos. Si así fuera, en 2026, el Peso mexicano se depreciaría apenas 1.1% con relación al cierre de 2025 (18.1 pesos). Desde el inicio de la guerra, el dólar y el Peso mexicano se han depreciado.

SECTOR INDUSTRIAL RETROCEDE

Fue hace días que se dio a conocer que el el sector industrial se contrajo 0.1% anual, extendiéndose la debilidad que lo ha caracterizado durante 2024 y 2025, cuando retrocedieron 0.6% y 1.1%, respectivamente.

La producción manufacturera del país, que representa 63% del sector industrial, reportó una contracción de 1.7% anual en enero, ligando ocho meses consecutivos en terreno negativo. La minería creció 1.0%, la electricidad 0.6% y la construcción 5.0%.

A nivel manufacturero, de las 21 industrias que la componen, equipo de transporte es el más importante, pesando 21.6% del PIB manufacturero.

Asimismo en el mes de enero, esta industria retrocedió 7.6% anual, reportando 16 meses consecutivos a la baja. La industria alimentaria, la segunda más importante (20.9% del total), creció 0.2% en enero y vuelve por segundo año consecutivo a terreno positivo.

En enero, 13 de las 21 industrias manufactureras reportaron caídas anuales en su producción. Textiles, vestido y cuero siguen mostrando caídas importantes, pese a los aranceles aplicados por México a otros países.

En el otro extremo, derivados del petróleo repuntó 19.3% anual en enero, sosteniendo tasas elevadas por tercer año consecutivo. Mientras, el sector manufacturero crecería alrededor de 1.3% contra 1.8% del PIB nacional.