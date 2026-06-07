México enfría su crecimiento con la pérdida de empleo formal

CDMX.-Mientras las exportaciones y la inversión extranjera directa en México alcanzaron niveles históricos, el empleo formal continúa debilitándose, lo que ha provocado que la economía mexicana atraviese uno de los momentos más contrastantes.

De acuerdo a CIAL dun & bradstreet, el panorama que emerge es el de una economía dividida entre la fortaleza de sus vínculos con el exterior y la debilidad de sus motores internos.

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Lo anterior, debido a que mientras las exportaciones y la inversión siguen demostrando la relevancia de México en las cadenas globales de valor, los desafíos en crecimiento, empleo formal y financiamiento productivo continúan limitando el potencial de expansión económica del país.

Fue hace unos días que se informó que Banxico ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico, pasando de 1.6% a 1.1% para este año, alineándose cada vez más con la visión cautelosa del sector privado.

Resaltó que aunque durante el último año se generaron 552 mil puestos de trabajo, la totalidad del crecimiento provino de la informalidad.

“De hecho, se crearon 583 mil empleos informales y se perdieron 32 mil plazas formales, elevando la tasa de informalidad a 54.8% de la población económicamente activa”, dijo.

Destacó que la cifra resulta particularmente relevante considerando que México requiere alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos al año para absorber la demanda laboral.

Añaden que el crédito comercial de la banca acumula cinco meses consecutivos de contracción, con una caída real anual de 5.1% en abril. Destaca el retroceso de 11.5% en el crédito destinado al sector industrial, una señal que podría anticipar una menor actividad económica hacia adelante.

Fue en el mes de abril que las exportaciones mexicanas alcanzaron un máximo histórico de 70 mil 717 millones de dólares, impulsadas principalmente por la manufactura, que representa más del 91% de las ventas al exterior.

Las exportaciones manufactureras crecieron 34% anual, una de las tasas más elevadas observadas en décadas fuera de periodos de recuperación postcrisis.

A ello se suma un récord histórico en inversión extranjera directa para un primer trimestre. Entre enero y marzo ingresaron al país 23,591 millones de dólares, un incremento de 10.4% anual.

No obstante, recordó que más de 94% de estos recursos correspondieron a reinversiones de empresas ya establecidas en México, lo que abre la discusión sobre la capacidad del país para atraer nuevos proyectos productivos en un entorno marcado por la próxima revisión del T-MEC y la incertidumbre global.

En materia de estabilidad macroeconómica, la inflación continúa moderándose y Banxico mantiene una perspectiva optimista de convergencia hacia su objetivo de 3%, lo que podría abrir espacio para nuevos ajustes en la tasa de interés durante los próximos trimestres.