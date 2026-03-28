México es el más afectado en América Latina por incremento del precio del petróleo: IIF

CDMX.- El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) manifestó que México será uno de los países más afectados por el alza de los precios del petróleo en los mercados energéticos internacionales, situación que se ha derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Fue el pasado viernes que Irán extendió sus ataques, alcanzando centrales nucleares, mientras que el presidente Donald Trump extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

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Ante esto, en el último reporte titulado “Aumento de los precios del petróleo: divergencia entre las tres grandes petroleras latinoamericanas”, se observa que los diversos frentes por los que nuestro país resulta ser uno de los más impactados por esta situación, pues podrían dañar sus finanzas públicas y limitar el apoyo a Pemex.

En el análisis liderado se pone de relieve que México, a diferencia de los exportadores de petróleo de Sudamérica, y contrariamente a la percepción general, es un país que sale perdiendo con el aumento de los precios del petróleo.

Las cuentas externas siguen siendo el principal canal de transmisión, determinando la vulnerabilidad cambiaria en episodios de aversión al riesgo, ponderó el IIF.

Destacó que las presiones fiscales aumentan donde los gobiernos intervienen para amortiguar el alza de los precios de los combustibles, sobre todo en México.

Explicaron que al momento se pondera que el país ha seguido una trayectoria opuesta a la de Brasil, pasando de ser un exportador neto de líquidos a un importador neto de energía desde 2015, debido a su fuerte dependencia de productos refinados importados y gasoductos estadounidenses.

Asimismo el impulso al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) derivado de la producción petrolera se ve limitado por las persistentes debilidades operativas y financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex), que restringen la inversión en exploración y producción y el aumento de la producción.

INCREMENTO DE PRECIOS EROSIONA

En cambio, el aumento de los precios del petróleo afecta la actividad principalmente a través del incremento de los costos de combustible y electricidad, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y elevando los costos de los insumos para la manufactura y los servicios, lo que añade riesgos a la baja en un entorno de crecimiento ya moderado.

Además la considerable factura energética de México implica que el aumento de los precios del petróleo empeora la balanza comercial.

Cabe recordar que el pasado viernes que el barril de petróleo mexicano rompió el techo de 100 dólares, siendo la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

LOS EFECTOS MIXTOS

Estimó que un aumento de 10 dólares por barril en los precios, incrementa los ingresos relacionados con el crudo a través de las exportaciones y los ingresos de Pemex en aproximadamente 0.5 puntos porcentuales del PIB.

Sin embargo, hizo ver que esas ganancias suelen verse contrarrestadas por medidas políticas destinadas a limitar la transmisión de la inflación.

En ese sentido mencionó el ajuste al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles. Desde su perspectiva dicha medida podría debilitar las cuentas fiscales en 2026.

Explicó que los precios más altos podrían en cierta medida, reducir la presión para brindar apoyo financiero adicional a Pemex, al tiempo que aumentan las oportunidades de reforma.

Por otro lado, alertó que la dinámica inflacionaria complica aún más el panorama, ya que el peso de la energía en la canasta del índice que mide los precios al consumidor es uno de los más altos de Latinoamérica.

“Una inflación general superando el 4% en febrero de 2026 del rango objetivo y la presión de los precios de los combustibles, complica el ciclo de flexibilización de la política monetaria”, detalló.

Así, en el IIF esperan que a pesar de adoptar una postura ligeramente más restrictiva Banco de México (Banxico) buscará margen para recortes de tasas este año, aunque condicionados a las expectativas de inflación y la estabilidad cambiaria..