México ha pasado a ser principal fuente de petróleo a Cuba: analistas

CDMX.- México se configura como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, no obstante, en un momento marcado por la volatilidad política en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría impulsar aranceles para frenar este tráfico.

Mientras el Gobierno mexicano ha sostenido que continuará con los embarques, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ha afirmado que, hasta ahora, no se ha solicitado al país frenar los envíos de crudo hacia la isla.

De acuerdo al Instituto de Energía de la Universidad de Texas tan solo el fin de semana pasado arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México.

Ramsés Pech, socio de la asesora energética Grupo Caraiva, indicó que Donald Trump ha impulsado arancele contra Irán para frenar el tráfico de combustible.

Sin embargo, Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, sostuvo que el vínculo energético México–Cuba “no es nuevo”, aunque remarcó que “sí lo es el entorno político”, al recordar que el país ha enviado petróleo y combustibles a la isla desde la década de 1980.

Por otro lado, Pech introdujo un elemento operativo, al dudar de la capacidad real de sostener envíos si la producción doméstica pierde tracción.

Recordó que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus socios privados producen 1.6 millones de barriles diarios (mbd), de los que 1.3 mbd son solo de Pemex, lejos de su meta de 1.8 mbd.

En ese sentido ambos analistas económicos, convergen en el costo de oportunidad, pues cada barril destinado a Cuba compite con necesidades internas de abasto, objetivos de exportación e ingresos, lo que puede encender alertas dentro de Pemex si los volúmenes domésticos y las metas de producción siguen debajo de lo esperado.

Por otro lado, aseguran que si bien la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido las exportaciones de crudo hacia Cuba como una ayuda humanitaria, Pemex termina asentando estos envíos como deudas incobrables en sus libros financieros.

Hasta hace unos días el diario Financial Times, situó a México como primer proveedor de la isla, con un estimado de 12 mil barriles diarios, tras el colapso de los envíos desde Venezuela.

No obstante, hasta el momento México sigue sin ofrecer datos oficiales al respecto, una opacidad que muestra la susceptibilidad del tema y su especial sensibilidad política.

Respecto al ángulo económico, Monroy sostuvo que el esquema de venta de México incorpora un “nivel de descuento”, y que “Cuba no paga”, por lo que “esa deuda se va acumulando” y se registra “como una cuenta por cobrar”, hasta que se hace incobrable y llega un nuevo Gobierno y condona esta deuda, como hizo el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2013.

Con información de El Universal