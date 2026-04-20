México lidera el índice industrial entre 14 economías emergentes

CDMX.- México ocupó el primer lugar del ‘Índice de Desarrollo Industrial 2025 de Finsa entre economías emergentes’, apoyado en su fortaleza manufacturera, su capacidad exportadora y su integración comercial, aunque el reporte advirtió debilidades en logística, innovación y sostenibilidad.

El estudio difundido el lunes ubicó a México como el país con mayor puntuación general dentro de un grupo de 14 economías emergentes y también como líder en la dimensión de entorno económico industrial, con 76 puntos, por encima del promedio de 36 en ese rubro.

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Según el documento, esa posición respondió a una combinación de alta especialización manufacturera, elevada exportación, amplia participación en el comercio internacional y un nivel relevante de inversión extranjera directa en el sector secundario.

Entre los datos que respaldaron ese resultado, México apareció como el principal exportador de manufacturas de la muestra, con 463.382 millones de dólares en 2023, por delante de Vietnam e India.

Además, reportó un producto interno bruto (PIB) manufacturero de 352.218 millones de dólares, el segundo más alto del grupo, y una inversión extranjera directa en manufactura de 14.448 millones de dólares.

Finsa señaló que México, India y Vietnam se consolidaron como las tres potencias manufactureras más relevantes del conjunto analizado, aunque advirtió que la competencia internacional ya no depende solo del tamaño industrial, sino de la capacidad de cada país para construir ventajas en logística, talento, innovación tecnológica y sostenibilidad.

En ese terreno, el reporte identificó varios focos de atención para México.

En la ficha por país, México aparece en el lugar 12 de 14 en calidad de infraestructura y en el 11 en desempeño logístico.

El documento también destacó que, aunque México tiene una base sólida en manufactura de tecnología media y alta, con 42,37 % del valor añadido manufacturero, mantiene una “deuda muy importante” en gasto en investigación y desarrollo, con apenas 0,268 % del PIB, uno de los niveles más bajos del grupo.

En sostenibilidad, el país compartió el primer lugar en regulación de eficiencia energética, con 79 puntos, pero queda rezagado en consumo de energía renovable, inversión en renovables y preparación frente al cambio climático, donde ocupó la posición 12.

Para Finsa, el liderazgo actual de México confirmó su peso manufacturero en América del Norte, pero también dejó claro que sostenerlo exigirá fortalecer los habilitadores del crecimiento industrial del futuro.

El reporte también detalló que las economías con mayores rezagos en el Índice fueron Argentina (lugar 13), Colombia (12) y Panamá (14), en especial por sus bajos niveles de exportaciones y menores niveles de inversiones industriales y manufactura.

“En un entorno internacional cada vez más retador, las cadenas de valor globales están evolucionando a modelos más resilientes y diversificados. Esto abre oportunidades importantes para economías emergentes que puedan ofrecer estabilidad, talento y capacidades industriales competitivas”, concluyó Sergio Argüelles, presidente de Finsa.