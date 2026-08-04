México: Nissan, General Motors y Volkswagen son el Top 3 en ventas de julio

Nissan, General Motors y Volkswagen fueron el 1ero, 2do y 3er en ventas de vehículos ligeros en el país durante el periodo enero-julio 2026, al concentrar el primero el 17.0% del total de las ventas, el segundo el 12.8% y el tercero el 11.0%.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con base a información publicada por el Inegi, en el periodo enero-julio 2026 se registró la venta de 885,349 vehículos ligeros nuevos, lo que representó un avance de 5% contra el mismo periodo del año 2025.