México: Nissan, General Motors y Volkswagen son el Top 3 en ventas de julio
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En el periodo enero-julio del año 2026, las marcas japonesa, estadounidense y alemana representaron un total de 360 mil 849 unidades vendidas
Nissan, General Motors y Volkswagen fueron el 1ero, 2do y 3er en ventas de vehículos ligeros en el país durante el periodo enero-julio 2026, al concentrar el primero el 17.0% del total de las ventas, el segundo el 12.8% y el tercero el 11.0%.
De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con base a información publicada por el Inegi, en el periodo enero-julio 2026 se registró la venta de 885,349 vehículos ligeros nuevos, lo que representó un avance de 5% contra el mismo periodo del año 2025.
En el caso de las marcas, Nissan lideró las ventas con el 17% del total (representó a 150,553 unidades), le siguió General Motors con el 12.8% (113,084 unidades), Volkswagen con 11% (97,212 unidades), Toyota 8.3% (73,203 unidades) y KIA 7.2% (64,159 unidades),
Prosiguió la marca japonesa Mazda con 6.9% (60,857 unidades), Stellantis 6.5% (57,703 unidades), MG Motor 3.6% (32,013 unidades), Hyundai 3.5% (31,234 unidades), Ford 3.3% (29,566 unidades) y otros con 19.9%.
De las marcas anteriores las que presentaron crecimiento en su comparativo enero-julio 2026 contra el mismo periodo de 2025, fueron Stellantis con 20.3%, MG Motor 16.0%, Hyundai 4.3%, Toyota 3.5%, KIA 3.1%, Volkswagen 3.0%, General Motors con 2.3% y Mazda 1.9%.
Las que disminuyeron sus ventas en el comparativo anual de ese periodo fueron Ford con -1.8% y Nissan con -0.9%.