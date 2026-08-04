México: Nissan, General Motors y Volkswagen son el Top 3 en ventas de julio

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    México: Nissan, General Motors y Volkswagen son el Top 3 en ventas de julio
    Nissan representa el primer lugar en ventas de automóviles ligeros en México, manteniendo ese lugar en todo lo que va del año 2026. EFE

En el periodo enero-julio del año 2026, las marcas japonesa, estadounidense y alemana representaron un total de 360 mil 849 unidades vendidas

Nissan, General Motors y Volkswagen fueron el 1ero, 2do y 3er en ventas de vehículos ligeros en el país durante el periodo enero-julio 2026, al concentrar el primero el 17.0% del total de las ventas, el segundo el 12.8% y el tercero el 11.0%.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con base a información publicada por el Inegi, en el periodo enero-julio 2026 se registró la venta de 885,349 vehículos ligeros nuevos, lo que representó un avance de 5% contra el mismo periodo del año 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/vuelven-a-romper-record-ventas-de-automoviles-de-julio-en-mexico-nissan-y-gm-lideran-mercado-IE22620239

En el caso de las marcas, Nissan lideró las ventas con el 17% del total (representó a 150,553 unidades), le siguió General Motors con el 12.8% (113,084 unidades), Volkswagen con 11% (97,212 unidades), Toyota 8.3% (73,203 unidades) y KIA 7.2% (64,159 unidades),

Prosiguió la marca japonesa Mazda con 6.9% (60,857 unidades), Stellantis 6.5% (57,703 unidades), MG Motor 3.6% (32,013 unidades), Hyundai 3.5% (31,234 unidades), Ford 3.3% (29,566 unidades) y otros con 19.9%.

De las marcas anteriores las que presentaron crecimiento en su comparativo enero-julio 2026 contra el mismo periodo de 2025, fueron Stellantis con 20.3%, MG Motor 16.0%, Hyundai 4.3%, Toyota 3.5%, KIA 3.1%, Volkswagen 3.0%, General Motors con 2.3% y Mazda 1.9%.

Las que disminuyeron sus ventas en el comparativo anual de ese periodo fueron Ford con -1.8% y Nissan con -0.9%.

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