Vuelven a romper récord ventas de automóviles de julio en México; Nissan y GM lideran mercado

Las ventas de vehículos ligeros aumentó 3.4% en julio de 2026, con ventas mensuales de 130 mil 831 unidades (una diferencia anual de 4 mil 290 vehículos); las ventas de enero a julio fueron de 885 mil 349 unidades, aumentando 5% con respecto al mismo periodo de 2025, rompiendo una vez más el récord de ventas registrado desde 2016 a 2026, informó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Según el RAIAVL de los primeros seis meses de 2026, las ventas agregadas mes con mes de vehículos ligeros han superado todas las ventas acumuladas de los últimos diez años. Ahora en julio, se vuelve a registrar esta dinámica.