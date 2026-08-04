Vuelven a romper récord ventas de automóviles de julio en México; Nissan y GM lideran mercado
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Además, las ventas de enero a julio de 2026 fueron de 885 mil 349 unidades, aumentando 5% con respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Inegi
Las ventas de vehículos ligeros aumentó 3.4% en julio de 2026, con ventas mensuales de 130 mil 831 unidades (una diferencia anual de 4 mil 290 vehículos); las ventas de enero a julio fueron de 885 mil 349 unidades, aumentando 5% con respecto al mismo periodo de 2025, rompiendo una vez más el récord de ventas registrado desde 2016 a 2026, informó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
Según el RAIAVL de los primeros seis meses de 2026, las ventas agregadas mes con mes de vehículos ligeros han superado todas las ventas acumuladas de los últimos diez años. Ahora en julio, se vuelve a registrar esta dinámica.
Las ventas de enero-julio más bajas en los últimos diez años se observaron en 2020, con una cantidad de 509 mil 474 unidades. Las segundas más altas se registraron en 2017, reportando 867 682 automóviles vendidos.
NISSAN Y GM SIGUEN LIDERANDO LOS PRIMEROS LUGARES EN VENTAS
La marca de origen japones, Nissan, vendió 23 mil 454 autos en julio de 2026, representando el primer lugar de las marcas vendidas en México.
General Motors vendió 16 mil 163 unidades vehiculares en el séptimo mes de 2026, obteniendo el segundo lugar en ventas.
El tercer lugar en ventas de automoviles en julio se lo llevó la marca alemana Volkswagen por una cifra de 11 mil 687 unidades, superando por apenas 613 unidades a la japonesa Toyota.