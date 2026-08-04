Vuelven a romper récord ventas de automóviles de julio en México; Nissan y GM lideran mercado

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Vuelven a romper récord ventas de automóviles de julio en México; Nissan y GM lideran mercado
    El RAIAVL integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), y 8 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 44 marcas que producen y/o comercializan en México. VANGUARDIA

Además, las ventas de enero a julio de 2026 fueron de 885 mil 349 unidades, aumentando 5% con respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Inegi

Las ventas de vehículos ligeros aumentó 3.4% en julio de 2026, con ventas mensuales de 130 mil 831 unidades (una diferencia anual de 4 mil 290 vehículos); las ventas de enero a julio fueron de 885 mil 349 unidades, aumentando 5% con respecto al mismo periodo de 2025, rompiendo una vez más el récord de ventas registrado desde 2016 a 2026, informó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Según el RAIAVL de los primeros seis meses de 2026, las ventas agregadas mes con mes de vehículos ligeros han superado todas las ventas acumuladas de los últimos diez años. Ahora en julio, se vuelve a registrar esta dinámica.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-suben-ventas-de-automoviles-pero-caen-sus-exportaciones-92-en-junio-EM21968738

Las ventas de enero-julio más bajas en los últimos diez años se observaron en 2020, con una cantidad de 509 mil 474 unidades. Las segundas más altas se registraron en 2017, reportando 867 682 automóviles vendidos.

$!La tendencia ascendente de las ventas es observables desde 2020, después de la pandemia.
La tendencia ascendente de las ventas es observables desde 2020, después de la pandemia. INEGI

NISSAN Y GM SIGUEN LIDERANDO LOS PRIMEROS LUGARES EN VENTAS

La marca de origen japones, Nissan, vendió 23 mil 454 autos en julio de 2026, representando el primer lugar de las marcas vendidas en México.

General Motors vendió 16 mil 163 unidades vehiculares en el séptimo mes de 2026, obteniendo el segundo lugar en ventas.

El tercer lugar en ventas de automoviles en julio se lo llevó la marca alemana Volkswagen por una cifra de 11 mil 687 unidades, superando por apenas 613 unidades a la japonesa Toyota.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Sector Automotriz
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


General Motors
INEGI
Nissan

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

Coahuila: el valor de mantener la seguridad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
Entre el 2012 y 2025, el estado registró una disminución de 92% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen homicidios en Coahuila; mantiene la segunda tasa más baja del País
Yezka Garza Ramírez llega al cargo respaldada por una trayectoria en el servicio público.

Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila
Saraperos y Algodoneros protagonizarán el último Clásico Coahuilense de la temporada regular 2026.

Saraperos visita a Algodoneros para el último Clásico Coahuilense del año
Vladimir Putin ha puesto en el punto de mira a la industria editorial ucraniana para intentar erradicar la identidad nacional del país.

Millones de libros ucranianos fueron incinerados en un ataque con drones rusos, mientras Putin busca erradicar la identidad del país
Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a Sinaloa, donde enfrenta un proceso por un presunto fraude con una plataforma de inversiones.

Capturan en Texas a Isaac Andrey ‘N’, acusado de fraude con plataforma de inversiones en Sinaloa