México publica decreto sobre aranceles a productos asiáticos que aplicarán desde 2026

CDMX.- El Gobierno Federal de México publicó la lista de mil 463 fracciones arancelarias con los que México no tiene un tratado de libre comercio con países como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Tailandia.

La Secretaría de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial el decreto por el que modifican diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en Ley de los Impuesto Generales de Importación y Exportación y que aplicará a partir del 1 de enero para los países con la que México no tiene un acuerdo de libre comercio, especialmente con China.

En la publicación se dan a conocer los productos afectados por esa imposición arancelaria, cuyas importaciones significan 29 mil 400 millones de dólares, de bienes finales e insumos que se pretenden sustituir por producción nacional.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) se trata de productos como sobres de papel o de cartón, pañuelos y toallitas desechables, aparatos de cocción, calientaplatos, estufas, calderas, cocinas, parrillas, braseros, hornos de gas, radiadores, lavadoras, secadoras, juguetes que sean réplicas de armas de fuego o para lanzar agua, prendas de vestir, calzado, sombreros, entre otras cosas.

Los productos con mayor arancel, es decir, de 50% serán los automóviles para transporte de personas o mercancía, ya sea que operen con gasolina, diésel o eléctricos. También tendrán arancel de 25% las motocicletas, radiadores de aceite, embragues y sus partes.

Para el sector automotriz, por ejemplo, las importaciones de frenos de motor, motores con potencia inferior o igual a 264 W y voltaje de 12 V, de uso automotriz, para limpiaparabrisas, elevadores de cristales, radiadores y calefacción, entre otros, pagarán una tasa del 25%, al igual que los receptores de radiodifusión, AM reconocibles como diseñados exclusivamente para uso automotriz.

Además se incluyen los siderúrgicos como productos laminados de 0.5 milímetros, alambrón de hierro con diámetro inferior a 14 milímetros.

Asimismo pagarán 35% los productos como llantas para autos de turismo, botellas y frascos de plástico, loncheras y cantimploras, determinados papeles higiénicos y sanitarios de mayor gramaje, papeles para impresión y artículos de papelería de mejor calidad, varias telas de algodón y poliéster para confección de ropa, así como ciertos recubrimientos y papeles decorativos para paredes, cuando se importen de países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

Informó que entre las confecciones que se afectarán con aranceles de 35% están las camisetas, blusas, camisas, pantalones ya sea casuales o formales, mezclilla, faldas, vestidos, ropa interior, calcetines, chamarras, abrigos, guantes y gorros.

Cubrecamas, edredones, cobertores, tapetes y alfombras, calzado urbano y deportivo, incluyendo tenis y zapato de tela, además de los especializados con punta metálica.

Por otro lado con un arancel del 20% estarán los tenis para correr o hacer ejercicio, ropa deportiva, juguetes de plástico, mochilas, maletas, artículos de plástico para el hogar como contenedores, organizadores y botes de basura, bicicletas, herramientas manuales básicas, artículos de papelería, utensilios de cocina de plástico o metal y electrónicos para el cabello como secadoras, planchas, así como rasuradoras eléctricas básicas.

El decreto señaló que con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que no se tenga tratados de libre comercio en vigor.