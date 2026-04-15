México: se anticipa que consumo privado de febrero y marzo de 2026 creció 2.1% a tasa anual

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Dinero
/ 15 abril 2026
    México: se anticipa que consumo privado de febrero y marzo de 2026 creció 2.1% a tasa anual
    La finalidad del IOCP según Inegi es “proporcionar estimaciones oportunas y precisas del consumo privado, en México, siete semanas antes de la publicación del IMCP de manera oficial”. ESPECIAL

El IOCP pronosticó los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado con alzas para los datos del segundo y tercer mes de 2026

En México, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) estimó que el consumo privado de febrero y marzo aumentará 2.1%, respectivamente, a tasa anual con respecto a los mismos meses de 2025, según reveló la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IOCP estima los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) de los 12 meses.

https://vanguardia.com.mx/dinero/recorte-al-gasto-podria-rebasar-los-200-mil-mdp-alerta-imef-JD20015941

El IOCP también pronosticó que habrá un crecimiento en el consumo privado de México de 0.2% en febrero a tasa mensual; la estimación para marzo sería de 0%, alcanzando valores de 112.4 puntos del IMCP.

$!Los valores del IMCP y de los estimadores son cercanos y no difieren tanto.
Los valores del IMCP y de los estimadores son cercanos y no difieren tanto. CAPTURA DE PANTALLA

En enero de 2026 el IOCP anticipó un aumento del crecimiento anual de 4.7% del IMCP y para febrero de 3.5%, con valores pronosticados de 113.7 para enero y 113.8 para el segundo mes de 2026.

El IMCP de enero de 2026 fue de 112.1, reportando un incremento de 2.7% con respecto al primer mes de 2025.

Desde 2022, las estimaciones de crecimiento del IOCP se han mantenido por debajo del 10% y no tan desajustadas con los valores finales del IMCP.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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