México: se anticipa que consumo privado de febrero y marzo de 2026 creció 2.1% a tasa anual

En México, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) estimó que el consumo privado de febrero y marzo aumentará 2.1%, respectivamente, a tasa anual con respecto a los mismos meses de 2025, según reveló la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El IOCP estima los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) de los 12 meses.

El IOCP también pronosticó que habrá un crecimiento en el consumo privado de México de 0.2% en febrero a tasa mensual; la estimación para marzo sería de 0%, alcanzando valores de 112.4 puntos del IMCP.

En enero de 2026 el IOCP anticipó un aumento del crecimiento anual de 4.7% del IMCP y para febrero de 3.5%, con valores pronosticados de 113.7 para enero y 113.8 para el segundo mes de 2026. El IMCP de enero de 2026 fue de 112.1, reportando un incremento de 2.7% con respecto al primer mes de 2025. Desde 2022, las estimaciones de crecimiento del IOCP se han mantenido por debajo del 10% y no tan desajustadas con los valores finales del IMCP.

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