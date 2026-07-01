México: se mantiene a la baja confianza empresarial y pedidos manufactureros en 1er semestre de 2026

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    México: se mantiene a la baja confianza empresarial y pedidos manufactureros en 1er semestre de 2026
    El ICE y IGOEC permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la percepción de las y los directivos empresariales de México. VANGUARDIA

Según la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial de Inegi, se suman seis meses de variaciones negativas anuales en 2026 de la percepción de la situación económica del país

En México, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) volvió a caer en términos anuales 0.5 puntos porcentuales en junio de 2026, sumando seis meses consecutivos de caídas anuales en el primer semestre del año presente, así como el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) que cayó 0.3 puntos y reportando 5 reducciones en la primera mitad de 2026, con excepción de enero.

En términos anuales, el IGOEC de enero reportó una caída de 3.4 puntos; en febrero, -1.3 puntos; marzo, -0.9 puntos porcentuales; abril registró una baja de 0.4 puntos; y en mayo, -0.5 puntos.

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Del mismo modo, las diferencias anuales del IPM de 2026 con respecto a 2025 de enero obtuvo un alza de 0.2 puntos; en febrero, una baja de 0.7; marzo, -0.1 puntos; abril, -0.2 puntos porcentuales; y mayo registró una caída de 0.2 puntos.

Ambos indicadores forman parte de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elabora para medir la percepción sobre la economía de las y los empresarios de México.

El IGOEC de junio de 2026 fue de 48 puntos, encontrándose por debajo del umbral de los 50 puntos por 16 meses consecutivos, reflejando una expectativa pesimista sobre el los escenarios futuros de la economía mexicana.

Por otro lado, el IPM mantuvo un nivel de 50.2 puntos en el sexto mes de 2026, representando una percepción optimista en cuanto a las industrias manufactureras de México.

En términos mensuales, el IGOEC no presentó variaciones puntuales (0.0 puntos) y el IPM subió 0.8 puntos porcentuales con respecto a mayo de 2026.

IGOEC DE JUNIO AL DETALLE EN TÉRMINOS ANUALES

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza por cuatro Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a actividades de las industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros.

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El ICE de las manufactureras registró un nivel de 48 puntos, con una baja anual de 1.2 puntos y registrando 16 meses sin parar por debajo del umbral optimista.

Sobre las empresas constructoras hubo, su ICE fue de 46.3 puntos, con una baja anual de 1.2 puntos y reportando 22 meses seguidos por debajo del nivel de 50 puntos.

La actividad de comercio registró un Indicador de Confianza Empresarial de 48.9 puntos, siendo el único sector que reportó un aumento anual de 1.4 puntos pero con 16 meses consecutivos con perspectiva pesimista.

El Indicador de Confianza Empresarial de Servicios privados no financieros reportó un nivel de 48.2 puntos en junio de 2026, con una baja de 0.9 puntos con respecto al mismo mes de 2025 y con 9 meses por debajo del umbral de 50 puntos.

IPM AL DETALLE CON RESPECTO A JUNIO DE 2025

El Indicador de Pedidos Manufactureros se compone por la percepción empresarial sobre los pedidos manufacturados, producción, personal ocupado total, proveedores e inventarios de insumos.

Los pedidos del sector manufacturero se mantuvieron con un nivel de 54.4 puntos, con un alza de 2.1 puntos en términos anuales. Este componente se ha mantenido 6 meses por encima del umbral de 50 puntos.

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El resto está por debajo de este umbral. La percepción empresarial sobre la producción fue de 47.9 puntos, con una reducción de 4.5 puntos; el personal ocupado obtuvo un nivel de 49 puntos y un aumento anual 0.3; proveeduría, 48.9 puntos, con una subida anual de 0.4 puntos; e, inventario de insumos, 48.1 puntos y una baja con respecto a junio de 2025 de 0.5 puntos.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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