Coahuila se mantiene en el top 3 de exportaciones a nivel nacional en el 1T de 2026

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    Coahuila se mantiene en el top 3 de exportaciones a nivel nacional en el 1T de 2026
    Las Exportaciones por Entidad Federativa ofrecen cifras sobre la evolución en el corto plazo de la venta de mercancías que realizan los 32 estados del país al resto del mundo, informó Inegi. VANGUARDIA

A pesar de que en el mismo periodo de 2025 el estado era el segundo lugar en ventas al exterior, se mantuvo en el tercer puesto por un valor de 14 mil 889 millones de dólares

Las exportaciones de Coahuila del primer trimestre de 2026 representaron un valor de 14 mil 889 millones de dólares (mdd) y a consecuencia de ello se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional por obtener una participación porcentual del 9.4% del total de exportaciones que México realiza al resto del mundo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, las exportaciones provenientes de Coahuila registraron una caída anual de 2.3%, ya que en el mismo periodo de 2025 había reportado un valor de 15 mil 811.5 mdd, obteniendo el segundo lugar de las entidades más exportadoras de México y consolidando una participación del 11.8% en cuanto al total de las exportaciones, según Inegi.

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Las exportaciones manufactureras de Coahuila representaron el 96.3% del total de exportaciones (14 mil 338.3 mdd) que el estado realizó en los primeros tres meses de 2026; la minería registró el 3.5% de participación (526 mdd) y el sector agropecuario apenas el 0.1% (18.8 mdd).

Además, Inegi reportó que la variación porcentual anual del sector manufacturero cayó 3.9%; minería, aumentó 75.6%; y sector agropecuario, +24.5%.

EXPORTACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AL ALZA EN COAHUILA

Coahuila estuvo en el top 6 de las entidades que más exportaciones realizaron de los subsectores de fabricación de equipo de transporte y fabricación de “accesorios, aparato eléctrico y equipo de generación de energía eléctrica” en el primer trimestre de 2026.

Las exportaciones de fabricación de equipo de transporte representaron un valor de 8 mil 431.9 mdd, lo que ocasionó que Coahuila obtuviera el primer lugar de estados exportadores al registrar una participación del 17.5% del total de exportaciones de este subsector a nivel nacional.

Del subsector de fabricación de dispositivos electrónicos, las exportaciones coahuilenses reportaron una participación del 6.6% del total nacional, con un valor de 541.1 mdd y obteniendo el quinto lugar de las entidades que más exportan de este rubro.

Sin embargo, en ambos subsectores se reportaron variaciones negativas anuales de 11.7 y 10.2, respectivamente.

A NIVEL NACIONAL

En el primer trimestre de 2026, México exportó 146 mil 003.3 mdd del sector manufacturero, con un crecimiento anual de 19.9% y representando el 92.3% del total de exportaciones a nivel nacional.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tiene-mexico-mas-millonarios-se-suman-mas-de-8-mil-en-el-ultimo-ano-PN21796810

El resto fue en minería, con una participación del 4.8% (7 mil 550.5 mdd) y un alza anual de 6.8%; y el sector agropecuario reportó un valor de 4 mil 563.8 mdd, con una caída del 50.9% y una participación de 2.9% del total de exportaciones.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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