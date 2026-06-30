Coahuila se mantiene en el top 3 de exportaciones a nivel nacional en el 1T de 2026

Sin embargo, las exportaciones provenientes de Coahuila registraron una caída anual de 2.3%, ya que en el mismo periodo de 2025 había reportado un valor de 15 mil 811.5 mdd, obteniendo el segundo lugar de las entidades más exportadoras de México y consolidando una participación del 11.8% en cuanto al total de las exportaciones, según Inegi.

Las exportaciones de Coahuila del primer trimestre de 2026 representaron un valor de 14 mil 889 millones de dólares (mdd) y a consecuencia de ello se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional por obtener una participación porcentual del 9.4% del total de exportaciones que México realiza al resto del mundo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Las exportaciones manufactureras de Coahuila representaron el 96.3% del total de exportaciones (14 mil 338.3 mdd) que el estado realizó en los primeros tres meses de 2026; la minería registró el 3.5% de participación (526 mdd) y el sector agropecuario apenas el 0.1% (18.8 mdd).

Además, Inegi reportó que la variación porcentual anual del sector manufacturero cayó 3.9%; minería, aumentó 75.6%; y sector agropecuario, +24.5%.

EXPORTACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AL ALZA EN COAHUILA

Coahuila estuvo en el top 6 de las entidades que más exportaciones realizaron de los subsectores de fabricación de equipo de transporte y fabricación de “accesorios, aparato eléctrico y equipo de generación de energía eléctrica” en el primer trimestre de 2026.

Las exportaciones de fabricación de equipo de transporte representaron un valor de 8 mil 431.9 mdd, lo que ocasionó que Coahuila obtuviera el primer lugar de estados exportadores al registrar una participación del 17.5% del total de exportaciones de este subsector a nivel nacional.

Del subsector de fabricación de dispositivos electrónicos, las exportaciones coahuilenses reportaron una participación del 6.6% del total nacional, con un valor de 541.1 mdd y obteniendo el quinto lugar de las entidades que más exportan de este rubro.

Sin embargo, en ambos subsectores se reportaron variaciones negativas anuales de 11.7 y 10.2, respectivamente.

A NIVEL NACIONAL

En el primer trimestre de 2026, México exportó 146 mil 003.3 mdd del sector manufacturero, con un crecimiento anual de 19.9% y representando el 92.3% del total de exportaciones a nivel nacional.