Daría extensión del T-MEC certidumbre para comercio marítimo

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    Daría extensión del T-MEC certidumbre para comercio marítimo
    Destacó que los navieros en México están a favor de lograr coincidencias entre las naciones, y extender el acuerdo durante los próximos 16 años. ESPECIAL.

La Cameintram asegura que existe confianza en que prevalecerán la estabilidad y la certidumbre jurídica para los inversionistas

CDMX.-La reanudación de las conversaciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para este 1 de julio, genera expectativas positivas para el sector productivo y logístico del País, consideró la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram).

José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Cámara, refirió que la decisión de Estados Unidos de abordar algunos temas de manera bilateral con México y Canadá no representa necesariamente un riesgo para la continuidad del tratado, siempre y cuando se respeten los mecanismos institucionales establecidos en éste.

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Asimismo, expuso que cualquier modificación de fondo al instrumento comercial requeriría la participación de los órganos legislativos de los tres países.

“Las expectativas son favorables porque hay conciencia de que el T-MEC beneficia a las tres economías, por ello coincidimos que el acuerdo debe continuar. Lo que esperamos es que las reuniones permitan resolver diferencias, fortalecer la competitividad regional y generar condiciones para atraer más inversiones a México”, apuntó en un comunicado.

Agregó que el sector marítimo seguirá atento a los resultados de las conversaciones programadas para julio, debido a que el tratado ha sido un factor para el crecimiento del movimiento de mercancías en puertos mexicanos y para la consolidación de las cadenas de suministro en Norteamérica.

“Esta coyuntura nos invita a trascender el rol tradicional como meros facilitadores logísticos para consolidarnos como eslabones estratégicos que agregan valor a las cadenas productivas regionales”, detalló.

Urreta señaló que hasta ahora, las señales enviadas por los tres Gobiernos apuntan a mantener vigente el acuerdo comercial que ha permitido fortalecer la integración económica de Norteamérica y brindar certidumbre a las inversiones.

“No obstante, este proceso también implica riesgos que debemos atender con una visión proactiva y preparada. El endurecimiento de las reglas de origen, la posible imposición de aranceles por temas laborales y el incremento en controles aduaneros son realidades que exigen una rápida adaptación de nuestros procesos operativos, administrativos y tecnológicos”, apuntó.

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