Así terminó México 1er semestre de 2026 en materia financiera; IA al alza y peso mexicano se mantiene

La primera mitad de 2026 finalizó y el balance resultó con alzas a dos dígitos en los precios de las mezclas de petróleo por la guerra en Irán; dos bajas en las tasas de interés del Banxico, así como la estabilidad del peso ante el dólar con un precio alrededor de los 17 pesos mexicanos. Asimismo, la industria de la IA crece y “los 7 magníficos” siguen cotizando billones de dólares en los mercados financieros. ¿Qué otros detalles económicos de 2026 fueron relevantes y cómo concluyen estos primeros seis meses?

GUERRA EN IRÁN DISPARÓ PRECIOS DE CRUDO Los precios del petróleo se dispararon por el conflicto bélico entre Estados Unidos-Israel e Irán el 28 de febrero de 2026, ocasionando el cierre del Estrecho de Ormuz. La mezcla West Texas Intermediate (WTI) pasó de 67.06 dólares el 27 de febrero a su máximo de 105.05 dólares el 29 de abril de 2026.

La Mezcla Mexicana de Petróleo también registró un alza drástica en los precios, al pasar de 63.46 dólares por barril el 27 de febrero hasta su alza crucial de 110.78 dólares el 4 de mayo de 2026. Sin embargo, con los acuerdos políticos para detener las agresiones bélicas entre Estados Unidos-Israel hacia Irán, y para abrir el Estrecho de Ormuz, los precios han alcanzado niveles similares a los que tenían: el WTI se mantiene con un precio 69.73 dólares y la Mezcla Mexicana cerró el pasado 29 de junio a 67.37 dólares por barril. TASAS DE INTERÉS A LA BAJA, INFLACIÓN AL ALZA Con las reducciones en las tasas de interés que la Reserva Federal realizó a finales de 2025 y las rectificaciones de mantener esas decisiones de tasas de interés bajas, otros bancos centrales, como el Banco de México (Banxico), siguieron esa tendencia de mantener a la baja las tasas de interés.

A comienzos de 2026, la tasa de interés objetivo que mantenía Banxico era de 7% y, a finales de marzo, se toma la decisión de bajar la tasa de interés 15 puntos porcentuales. Casi dos meses después, en junio, Banxico vuelve a establecer otra política monetaria expansiva y reduce las tasas para concluir con 6.50% de tasa objetivo. En cambio, en México la inflación ha presentado aumentos a tasa anual desde el primer mes de 2026, al registrar una tasa inflacionaria de 3.79% hasta de 3.94% a comienzos de junio. Destaca que hubo dos reducciones mensuales (o deflaciones) en mayo y a comienzos de junio de 0.11 y 0.21%, respectivamente. EXPECTATIVAS VOLÁTILES DE CRECIMIENTO DEL PIB El Banco de México mantuvo a finales de febrero de 2026 que las expectativas de crecimiento del PIB aumentaban, pues elevó estas esperanzas de pronóstico de 1.1 a 1.6%. Sin embargo, a finales de mayo del año en cuestión, Banxico recortó estas expectativas 0.5 puntos porcentuales, y vuelve a los niveles de 1.1%.

Banxico indicó que la revisión del crecimiento esperado para 2026 respondía principalmente al desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado. No obstante, los resultados más recientes del Indicador Global de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaron que hubo incrementos en la economía mexicana a tasa anual y mensual de 1.2 y 2.2%, respectivamente. PESO MEXICANO SE MANTIENE SIN ALZAS CRUCIALES ANTE DÓLAR El peso mexicano se ha mantenido en los mismos niveles en los primeros seis meses de 2026, pues a comienzos de enero de 2026 registraba un precio de 17.88 pesos por dólar. Al cierre del 26 de junio de 2026, el peso ante el dólar se cotizaba a 17.47 pesos por cada dólar.

Para contrastar, a comienzos de enero de 2025, el precio del dólar en pesos mexicanos era de 20.67. Sin embargo, a finales de junio del año antes mencionado, el dólar se cotizaba a 18.89 pesos mexicanos. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LOS ‘7 MAGNÍFICOS’ AL ALZA SOSTENIDA Los “7 magníficos” del sector de la inteligencia artificial —Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y Tesla— registró a comienzos de enero de 2026 un cierre de 21.552 billones de dólares en 2025, representando un crecimiento anual de 21.18% a 2024.

A pesar de la volatilidad del contexto geopolítico por conflictos armados en Ucrania o Irán, las capitalizaciones de mercado de estas empresas en IA han generado 21.63 billones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, por lo que la tendencia creciente se mantiene en la primera mitad de 2026. Cabe agregar que el sector IA sigue generando expectativas de mayores alzas por las posibles ofertas públicas de venta que han anunciado Anthropic y OpenAI, así como la salida a la bolsa de SpaceX a mediados de junio que sorprendió a los inversionistas por sus altas cotizaciones y su volatilidad en precios.

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