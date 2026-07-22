México: suman cinco caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en 2026

En enero de 2026, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4%; en febrero del mismo año el cambio anual fue de -2.6%; asimismo, la caída anual reportada en marzo y abril fueron de 2.4 y 1.6% respectivamente, por lo que representaría cinco meses consecutivos de variaciones negativas en cuanto al personal ocupado manufacturero en México.

El personal ocupado de empresas manufactureras en mayo de 2026 cayó 1.5% a tasa anual, representando la quinta caída reportada en 2026 de este indicador del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 801 mil 976 trabajadores en abril de 2026 a 2 millones 814 mil 347 en el quinto mes del año en cuestión (un alza de 0.44% a tasa mensual).

Sin embargo, durante el quinto mes de 2026, se observó una reducción del número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 221 empresas —disminuyendo uno con respecto a abril de 2026.

SE MANTIENE IMMEX DE COAHUILA

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX con respecto a abril de 2026 consolidando una cifra de 413 en el quinto mes de 2026.

También se registró una reducción de 0.36% en el personal ocupado coahuilense al pasar de 253 mil 580 en abril de 2026 a 255 mil 857 trabajadores en mayo del mismo año.

En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en el quinto mes de 2026 a tasa mensual:

- Acuña: -2.94% (de 34 mil 645 trabajadores a 33 mil 624 trabajadores)

- Ramos Arizpe: -1.74% (de 62 mil 640 a 61 mil 544 trabajadores)

- Saltillo: +10.72% (de 33 mil 446 a 37 mil 032 trabajadores)