México: suman cinco caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en 2026

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    México: suman cinco caídas anuales del personal ocupado del sector manufacturero en 2026
    El IMMEX tiene como objetivo disponer de estadísticas de corto plazo que muestren las características y evolución de las actividades económicas en el contexto del programa IMMEX. VANGUARDIA

Esta es la quinta caída consecutiva que se registra en el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX)

El personal ocupado de empresas manufactureras en mayo de 2026 cayó 1.5% a tasa anual, representando la quinta caída reportada en 2026 de este indicador del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero de 2026, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4%; en febrero del mismo año el cambio anual fue de -2.6%; asimismo, la caída anual reportada en marzo y abril fueron de 2.4 y 1.6% respectivamente, por lo que representaría cinco meses consecutivos de variaciones negativas en cuanto al personal ocupado manufacturero en México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/personal-ocupado-del-sector-servicios-cae-en-mayo-y-suma-cinco-meses-de-reducciones-en-mexico-AC22316530

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 801 mil 976 trabajadores en abril de 2026 a 2 millones 814 mil 347 en el quinto mes del año en cuestión (un alza de 0.44% a tasa mensual).

Sin embargo, durante el quinto mes de 2026, se observó una reducción del número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 221 empresas —disminuyendo uno con respecto a abril de 2026.

SE MANTIENE IMMEX DE COAHUILA

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX con respecto a abril de 2026 consolidando una cifra de 413 en el quinto mes de 2026.

También se registró una reducción de 0.36% en el personal ocupado coahuilense al pasar de 253 mil 580 en abril de 2026 a 255 mil 857 trabajadores en mayo del mismo año.

En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en el quinto mes de 2026 a tasa mensual:

- Acuña: -2.94% (de 34 mil 645 trabajadores a 33 mil 624 trabajadores)

- Ramos Arizpe: -1.74% (de 62 mil 640 a 61 mil 544 trabajadores)

- Saltillo: +10.72% (de 33 mil 446 a 37 mil 032 trabajadores)

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-crecen-ingresos-totales-de-comerciantes-mayoristas-15-en-mayo-FB22321422

- Torreón: -6.82% (de 38 mil 905 36 mil 250 trabajadores)

- Otros municipios: +3.90% (de 84 mil 124 a 87 mil 407 trabajadores)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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