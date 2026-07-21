México: crecen ingresos totales de comerciantes mayoristas 15% en mayo

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    México: crecen ingresos totales de comerciantes mayoristas 15% en mayo
    La EMEC tiene por objetivo proporcionar información que muestre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. OMAR SAUCEDO

Además, Coahuila registró de igual manera un incremento anual de los ingresos totales por suministro de bienes y servicios en el quinto mes de 2026

Los ingresos totales de las empresas comerciales al por mayor crecieron 15.4% en mayo a tasa anual, así como los minoristas crecieron al 2.4% en el mismo periodo, informó la Encuestas Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos mensuales los ingresos totales de los comerciantes mayoristas registraron un crecimiento de 2.6% con respecto a abril de 2026; sin embargo, los minoristas redujeron sus ingresos finales a 0.6% en el quinto mes del año en cuestión.

https://vanguardia.com.mx/dinero/aumenta-107-actividad-economica-en-semestre-AB22320606

Por comercio al por mayor, los ingresos totales por actividad crecieron de la siguiente manera:

- Materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho: +21.8%

- Productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca: +15.1%

- Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general: +6.2%

Cabe señalar que la EMEC registró una caída de 20.2% en la “intermediación de comercio al por mayor”, representando la mayor caída reportada en mayo de 2026.

De los minoristas, el top 3 de los ingresos totales por actividad aumentaron así:

https://vanguardia.com.mx/dinero/personal-ocupado-del-sector-servicios-cae-en-mayo-y-suma-cinco-meses-de-reducciones-en-mexico-AC22316530

- Exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares: +12%

- Artículos para el cuidado de la salud: +7.7%

- Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado: +6.3%

COAHUILA: EMPRESAS COMERCIALES AUMENTAN SUS INGRESOS TOTALES

En Coahuila, las empresas comerciales mayoristas registraron aumentos de sus ingresos 10.7% en mayo; al por menor fue un crecimiento de 1.6% (ambos en términos anuales).

A nivel nacional, los ingresos por suministro de bienes y servicios al por mayor fue 13.3% y al por menor fue de 1.6% en el quinto mes de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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