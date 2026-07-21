México: crecen ingresos totales de comerciantes mayoristas 15% en mayo

Los ingresos totales de las empresas comerciales al por mayor crecieron 15.4% en mayo a tasa anual, así como los minoristas crecieron al 2.4% en el mismo periodo, informó la Encuestas Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En términos mensuales los ingresos totales de los comerciantes mayoristas registraron un crecimiento de 2.6% con respecto a abril de 2026; sin embargo, los minoristas redujeron sus ingresos finales a 0.6% en el quinto mes del año en cuestión.

Por comercio al por mayor, los ingresos totales por actividad crecieron de la siguiente manera: - Materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho: +21.8% - Productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca: +15.1% - Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general: +6.2% Cabe señalar que la EMEC registró una caída de 20.2% en la “intermediación de comercio al por mayor”, representando la mayor caída reportada en mayo de 2026. De los minoristas, el top 3 de los ingresos totales por actividad aumentaron así:

- Exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares: +12% - Artículos para el cuidado de la salud: +7.7% - Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado: +6.3% COAHUILA: EMPRESAS COMERCIALES AUMENTAN SUS INGRESOS TOTALES En Coahuila, las empresas comerciales mayoristas registraron aumentos de sus ingresos 10.7% en mayo; al por menor fue un crecimiento de 1.6% (ambos en términos anuales). A nivel nacional, los ingresos por suministro de bienes y servicios al por mayor fue 13.3% y al por menor fue de 1.6% en el quinto mes de 2026.

Temas

Dinero comercio comerciantes

Localizaciones

Coahuila México

Organizaciones

INEGI

