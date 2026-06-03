‘No es factible que un 50% sea contenido de un país, ya no es tratado de libre comercio’: GIS sobre exigencia de EU

Luego de concluir la primera ronda de revisión del acuerdo comercial, en el caso de la industria automotriz destacaron dos planteamientos impulsados por Estados Unidos: incrementar el contenido regional de los vehículos del 75 al 82 por ciento y establecer que al menos la mitad de las partes de alto valor sean fabricadas en territorio estadounidense.

Ante la propuesta de Estados Unidos de incorporar una cláusula que obligaría a las armadoras a garantizar que al menos el 50 por ciento de las partes de alto valor de un vehículo sean de origen estadounidense, Juan Carlos López Villarreal consideró que dicha medida no es viable ni factible, ya que desvirtúa el concepto de integración regional que sustenta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo (GIS) señaló que el aumento en el contenido regional podría ser manejable para la industria, ya que existe la posibilidad de relocalizar ciertos procesos productivos dentro de Norteamérica para cumplir con el nuevo porcentaje. Sin embargo, afirmó que la segunda propuesta resulta incompatible con la lógica de un tratado comercial regional.

“Lo que sí no es viable ni factible es que el 50 por ciento sea contenido de un solo país. Ya no sería un Tratado de Libre Comercio ni la integración de una región; vendría siendo prácticamente un tratado bilateral. Ojalá y no lleguemos a eso”, expresó.

López Villarreal explicó que dentro del tratado actual existe un grupo de componentes considerados estratégicos o con una definición especial, por lo que estimó que la propuesta estadounidense podría estar enfocada en ese tipo de productos. No obstante, advirtió que existen componentes que actualmente no se fabrican en Estados Unidos o cuya producción en ese país no resulta viable.

En el caso de Grupo Industrial Saltillo, detalló que la división automotriz produce piezas de fundición para sistemas de frenos y suspensión. De la producción destinada al mercado norteamericano, alrededor del 95 por ciento termina indirectamente en Estados Unidos.

Aunque reconoció que la empresa mantiene un alto nivel de integración regional y que las modificaciones planteadas no tendrían un impacto significativo en ese aspecto, admitió que no cumplirían con un requisito de contenido estadounidense del 50 por ciento, ya que la compañía adquiere muy pocos insumos provenientes de ese país.

Por otra parte, al referirse al tema de los aranceles, comentó que la principal afectación para el grupo se ha presentado en Cinsa debido a la aplicación de las medidas contempladas en la Sección 232 para el acero.