Mundial 2026 impulsa el crédito bancario en México

CDMX.- En la antesala del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, los mexicanos aumentaron su demanda de crédito a los bancos que operan en el país.

Al cierre de mayo, la cartera total de los créditos de consumo otorgados por la banca múltiple alcanzó un saldo de 1 billón 966 mil 183 millones de pesos (mdp), lo que representa un crecimiento anual de 7.50% en términos reales, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con los datos del organismo, el saldo de la cartera de tarjetas de crédito se ubicó en 727 mil 672 millones de pesos, un crecimiento real en cifras anualizadas de 7.75%.

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En el detalle, BBVA México encabeza la participación del sector con un 29.75% del total de crédito al consumo al cierre de mayo pasado, registrando un monto total en el periodo de 584 mil 935 mdp y un crecimiento anual en términos reales de 8.01%.

En el segundo puesto se ubica Banamex con una participación del 13.79% y un saldo de 271 mil 048 mdp, mostrando una expansión real del 8.77%. Por su parte, Banorte se consolida en la tercera posición con un 13.22% del mercado, operando una cartera de 259 mil 903 mdp tras registrar una aceleración de doble dígito equivalente al 15.89% real respecto al periodo anterior.

De los grandes jugadores bancarios, los datos oficiales muestran únicamente que HSBC mostró una contracción significativa en el segmento, con una caída real del 19.21% para ubicar su cartera de consumo en 85 mil 976 mdp al cierre de mayo.

Por el contrario, instituciones de menor tamaño pero con un enfoque masivo como BanCoppel mostraron crecimientos agresivos en el financiamiento al consumo, anotando un alza real del 30.53% interanual para cerrar el periodo con una cartera de 30 mil 172 mdp.

En términos generales, la cartera total vigente de los bancos en México alcanzó un saldo total de 8 billones 345 mil millones de pesos, un crecimiento real de 2.54%, de acuerdo con la CNBV.

CAEN GANANCIAS EN MAYO

Al cierre de mayo de 2026, el resultado neto acumulado de la banca múltiple en México sumó un total de 125 mil 809 millones de pesos, una disminución de 4.22% en términos reales en comparación con los 126 mil 367 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la CNBV.

El desempeño del sector estuvo marcado por contracciones en algunas de las principales instituciones. BBVA México, que representa el 31.99% de la participación del sector, reportó un resultado neto de 40 mil 240 millones de pesos, lo que equivale a un descenso real de 7.01%. Asimismo, Inbursa registró una reducción anual de 21.98% en términos reales, ubicando sus utilidades en 7 mil 759 millones de pesos.

En contraste, otras entidades financieras presentaron incrementos en sus ganancias. Banamex reportó una variación real de 70.81%, alcanzando un monto de 9 mil 252 millones de pesos, mientras que Scotiabank y Santander avanzaron 31.30% y 13.07% en términos reales, respectivamente. Banorte, el segundo banco con mayor participación en las utilidades con un 16.19%, reportó un crecimiento real de 2.67%, para cerrar el periodo en 20 mil 364 millones de pesos.