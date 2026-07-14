Mundial 2026 no impulsó de forma permanente el empleo en México: BBVA

CDMX.- El Mundial de la FIFA 2026 generó un impulso temporal al empleo en México, pero insuficiente para modificar la tendencia del mercado laboral mexicano, esto según un análisis de BBVA Research.

Fue hace unos días que se informó que de los 5.5 millones de turistas que se esperaban por la celebración de la Copa Mundial en México, sólo llegaron 850 mil viajeros.

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Asimismo el martes, el banco multinacional informó que el Mundial tuvo un impacto menor al esperado sobre la contratación de personal en México, ya que la creación de empleo formal se mantuvo por debajo del promedio histórico, de acuerdo con BBVA Research.

Explicó que los sectores de comercio y servicios registraron incrementos mensuales de 0.17% y 0.11%, situación que reflejó un avance moderado asociado a la actividad económica generada por el evento deportivo.

“Si bien es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre”, señaló en su reporte mensual.

Asimismo y con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal registró un crecimiento anual de 2.0% en junio, impulsado principalmente por el empleo permanente, que aportó 1.23 puntos porcentuales, mientras que el empleo eventual contribuyó con 0.8 puntos.

Sin embargo, el reporte aclara que parte de ese crecimiento responde a la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, proceso que representa una regularización laboral y no necesariamente la creación de nuevas plazas. En ese sentido, al excluir ese factor, la expansión anual del empleo formal se reduce a 1.0%.

Añadió que durante el mes de junio se crearon 61 mil empleos netos, lo que permitió acumular 263 mil nuevos puestos en el primer semestre de 2026.

Sin embargo, aunque la cifra supera la registrada en el mismo periodo del año anterior, permanece 36.6% por debajo del promedio histórico observado entre 2010 y 2024.

Pues sin considerar el registro de trabajadores de plataformas digitales, la generación de empleo resulta 44.1% inferior al promedio histórico, equivalente a 182 mil plazas menos.

PERSISTEN DIFERENCIAS

El estudio muestra que 17 entidades federativas reportaron disminuciones anuales en su afiliación patronal, sobresaliendo Campeche (-4.1%) y Sonora (-2.6%).

En contraste, Estado de México y Ciudad de México encabezaron el crecimiento del empleo con aumentos de 4.8% y 4.6%, respectivamente, mientras que Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial 2026, registraron incrementos de 0.7% y 0.8%.

Asimismo en materia salarial, las remuneraciones promedio mostraron una aceleración anual de 2.9% en términos reales debido a los niveles de inflación. A su vez, la masa salarial general se expandió 5.0% a tasa anual, aunque disminuye a 3.9% si se descuenta a la población ocupada en aplicaciones móviles.

BBVA Research concluyó que la recuperación sostenida del empleo formal dependerá de una mayor inversión y de un mejor desempeño de la actividad económica, factores que aún no muestran una recuperación significativa.