Mundial aumentará 0.13% PIB de México: Moody’s Analytics

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 14 abril 2026
    Mundial aumentará 0.13% PIB de México: Moody’s Analytics
    Aunque México albergará menos partidos que Estados Unidos, el menor tamaño relativo de su economía amplifica el efecto del gasto turístico sobre el crecimiento. ESPECIAL.

Según un análisis el impacto será positivo, pero moderado dentro del desempeño general de la economía mexicana

CDMX.- El Mundial de Futbol 2026 aportará un incremento de 0.13 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en ese año, de acuerdo con estimaciones de Moody’s Analytics, que anticipa un impulso principalmente vinculado al turismo y al gasto asociado al evento.

La firma elevó su previsión de crecimiento a 1.5% en 2026 al incorporar el efecto del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump publica imagen como Jesucristo tras arremeter contra el Papa León XIV por postura sobre guerra

El documento señala que, a diferencia de otras ediciones del Mundial, la organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá permitirá reducir presiones fiscales al aprovechar infraestructura existente como estadios, hoteles y sistemas de transporte. En el caso mexicano, las adecuaciones a recintos deportivos han sido financiadas mayoritariamente por el sector privado, lo que limita el impacto en el gasto público.

En este contexto, añadió que los beneficios económicos estarán concentrados en el consumo de visitantes nacionales y extranjeros, particularmente en hospedaje, alimentos, transporte y entretenimiento.

Moody’s destaca que la Ciudad de México, pese a recibir un número reducido de encuentros, podría registrar mayor dinamismo en actividades turísticas indirectas al consolidarse como punto base para visitantes que buscarán desplazarse hacia otros destinos del país.

IMPACTOS ECONÓMICOS ACOTADOS EN EU y CANADÁ

A nivel regional, Moody’s explicó que el impacto económico del torneo será desigual y dependerá de la concentración de partidos en distintas ciudades. En América del Norte, la contribución al crecimiento será de 0.05%, con un efecto más limitado en Estados Unidos de 0.05% y Canadá de 0.07%.

En Estados Unidos, detalló que el impacto económico será más acotado en términos relativos debido al mayor tamaño de su economía. No obstante, el país concentrará más de dos tercios de los partidos, lo que se traducirá en una fuerte derrama en ciudades sede como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Dallas, especialmente en hotelería, transporte y entretenimiento.

Detalló que el uso de estadios de futbol americano que requieren ajustes menores para adaptarse al futbol permitirá contener costos de infraestructura y maximizar el retorno económico del evento.

La firma explicó que el impacto estará impulsado principalmente por el gasto de turistas internacionales y por el consumo interno, en un entorno con amplia capacidad instalada.

En Canadá, el efecto será ligeramente mayor en términos relativos, con una aportación de 0.07 puntos porcentuales al PIB en 2026.

Ciudades como Toronto y Vancouver registrarán un aumento en la actividad turística, aunque la distancia entre sedes y su lejanía respecto a otros centros urbanos de América del Norte podría limitar los efectos indirectos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
PIB

Localizaciones


México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros