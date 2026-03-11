Naciones europeas acuerdan liberar reservas históricas de petróleo para bajar alza de precios

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento por contrarrestar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, indicó que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus miembros. Se trata de un volumen mayor que los 182,7 millones de barriles que fueron liberados en 2022 por los 32 países miembros de la AIE en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Sin rutas suficientes hacia el mercado y sin más almacenamiento disponible, los productores de petróleo de Oriente Medio han comenzado a reducir la producción”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. “Y hemos visto más ataques y daños a la infraestructura energética y relacionada con la energía. Las operaciones de las refinerías también se han visto interrumpidas, con importantes implicaciones en particular para los suministros de combustible para aviones y diésel”.

Los países miembros de la AIE mantienen actualmente más de 1.2 miles de millones de barriles de existencias públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de existencias mantenidas bajo obligación gubernamental.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado buques comerciales en todo el Golfo Pérsico, intensificando una campaña para asfixiar a la región rica en petróleo a medida que aumentan las preocupaciones energéticas globales.

Irán ha detenido de facto el tráfico de carga en el estrecho de Ormuz, un paso angosto por el que se transporta aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Alemania y Austria anunciaron el miércoles temprano que liberarían partes de sus reservas de petróleo tras una solicitud de la AIE para que los miembros liberen la cifra récord de 400 millones de barriles para ayudar a moderar los picos de precios de la energía debido a la guerra con Irán. Japón también dijo que liberará parte de sus reservas a partir del lunes.

Los ministros de Energía del G7 se reunieron el martes en la sede de la AIE en París para analizar formas de bajar los precios. Birol reveló después que discutieron todas las opciones disponibles, incluida la puesta a disposición del mercado de las existencias de petróleo de emergencia de la AIE.

Las reservas de la AIE se establecieron en 1974 tras el embargo petrolero árabe.

“Esta es una acción importante destinada a aliviar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados”, añadió Birol. “Pero, para que quede claro, lo más importante para un retorno a flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”.

El G7 está compuesto por las principales naciones industrializadas de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Alemania y Gran Bretaña. Austria no es miembro. Los líderes del grupo tenían previsto celebrar una reunión por videoconferencia más tarde el miércoles 11 de marzo para discutir cuestiones energéticas.

La ministra de Economía alemana Katherina Reiche indicó que la AIE pidió a Alemania liberar 2.64 millones de toneladas de sus reservas de petróleo. No estaba claro de inmediato cuánto estaba liberando Austria.

Señaló que pasarían un par de días antes de la entrega de las primeras cantidades. Según la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y de productos refinados se encuentran actualmente por debajo del 10% de los niveles previos a la guerra.