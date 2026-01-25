Nava cerró como la ciudad con el salario más alto en diciembre del 2025

En el mes de diciembre el salario promedio de Coahuila fue de 626.90 pesos y los municipios de la entidad que registraron el pago del salario promedio más alto, fueron Nava y Ramos Arizpe.

De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el salario promedio en diciembre en Nava fue de 944.27 pesos, le siguió Ramos Arizpe con 851.09 pesos, Sierra Mojada con 794.83 pesos, Arteaga 709.96 pesos, Piedras Negras 678.07 pesos, Cd. Acuña con 673.60 pesos, Castaños 667.87 pesos, Saltillo 653.25 pesos, Frontera 607.64 pesos y Ocampo con 558.87 pesos.

Mientras que los municipios donde el salario promedio estuvo más bajo fueron en La Madrid con 292.92 pesos, Nadadores con 303.76 pesos, Juárez 319.24 pesos, Abasolo 335.60 pesos, Candela 343.06 pesos, Morelos

354.52 pesos, Progreso 357.88 pesos, Villa Unión 361.94 pesos, San Pedro 387.81 pesos y Sacramentocon 393.13 pesos.

Cabe destacar que a nivel nacional en diciembre 2025, los empleos fueron 22,517,076 y el salario promedio en 627.87 pesos.