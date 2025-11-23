Nava y Ramos Arizpe registraron los salarios más altos en Coahuila

En octubre el salario promedio en Coahuila fue de 619.60 pesos, mientras que los municipios que presentaron los salarios más altos fueron Nava, Ramos Arizpe y Sierra Mojada.

Con base a información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante octubre el Top Ten de salarios de los municipios de Coahuila, lo encabezó Nava con un salario promedio de 876.87 pesos, seguido por Ramos Arizpe con 842.37 pesos, Sierra Mojada con 808.02 pesos, Arteaga con 701.76 pesos y Piedras Negras con 669.54 pesos, así como Acuña con 662.73 pesos, Castaños 651.56 pesos, Saltillo 643.51 pesos, Frontera 612.48 pesos y Zaragoza 591.31 pesos.

Contrario a ellos, los 10 municipios con el salario promedio más bajo durante octubre fueron La Madrid con 292.92 pesos, Nadadores 303.76 pesos, Juárez 307.42 pesos, Abasolo 335.60 pesos, Sacramento 318.84 pesos, Villa Uniòn 351.76 pesos, Morelos 352.02, Progreso 360.02, San Pedro 386.85 y Viesca 401.80 pesos.

EMPLEO

En el caso del empleo durante octubre en estos municipios, Nava cerró en 11,525, en Ramos Arizpe con 117,293, Sierra Mojada con 1,933, Arteaga 18,164, Piedras Negras con 47,531, Acuña con 48,463, Castaños con 8,694, Saltillo con 220,471, Frontera con 18,878 y Zaragoza con 667.

Mientras que en La Madrid fue con seis, Nadadores 39, Juárez con 70. Abasolo con cinco, Sacramento con 505, Villa Unión con 185, Morelos con 1,195, Progreso con 221, San Pedro con 9,175 y Viesca con 2,098 empleos.