¡A esperar! Netflix y Sony preparan la secuela de ‘Kpop Demon Hunters’ para 2029

Desde Variety y Bloomberg se confirmó que Netflix y Sony ya comenzaron la producción de la secuela de ‘Las Guerreras K-pop’, por lo que todo apunta a que ambas compañías buscarán repetir el éxito en números y popularidad con las nuevas aventuras de las estrellas ficticias del género. Aunque aún no se ha revelado la fecha oficial de estreno, los medios especializados aseguraron que habrá que esperar al menos cuatro años para que la historia llegue al catálogo de la plataforma de streaming. Según Variety, Netflix y Sony cerraron el acuerdo para una nueva película con planes de estrenar la secuela musical animada en 2029, de acuerdo con información publicada por Bloomberg.

“KPop Demon Hunters 2,” the sequel to the hit animated musical, is set to debut on Netflix in 2029.



¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SECUELA DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’? A pesar de que no se han revelado detalles sobre la trama de las nuevas aventuras de Rumi, Zoey y Mira, las compañías han señalado que se requiere más tiempo e inversión para garantizar una producción animada de alta calidad. “Las películas animadas pueden tardar años en producirse, de ahí la posible brecha de cuatro años entre entregas. Por supuesto, la fecha de estreno podría cambiar dependiendo del calendario de producción”, aseguró el medio especializado. Y aunque Netflix y Sony declinaron hacer comentarios para confirmar o desmentir los rumores, el silencio parece confirmar que la secuela es ya una realidad.

LOS LOGROS DE LAS GUERRERAS K-POP Como parte del acuerdo de licencia entre Sony y Netflix, Kpop Demon Hunters se estrenó directamente en la plataforma y se convirtió en una de las películas más vistas, al superar los 400 millones de visualizaciones en 91 días a nivel mundial, según datos oficiales. Además, tres de sus canciones originales, ‘Golden’, ‘Your Idol’ y ‘Soda Pop’, se han mantenido en la lista Hot 100 de Billboard y podrían ser nominadas en los próximos Premios Grammy. Incluso llegaron de forma temporal al videojuego en línea Fortnite.