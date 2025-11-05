¡A esperar! Netflix y Sony preparan la secuela de ‘Kpop Demon Hunters’ para 2029

Show
/ 5 noviembre 2025
    ¡A esperar! Netflix y Sony preparan la secuela de ‘Kpop Demon Hunters’ para 2029
    Éxito. Con más de 400 millones de reproducciones y canciones en el Hot 100 de Billboard, ‘Kpop Demon Hunters’ se convirtió en un fenómeno global que ahora prepara su segunda entrega. FOTO: ARCHIVO

Aunque las compañías mantienen bajo llave la historia que contarán, su directora Maggie Kang expresó su deseo de hacer realidad una segunda parte con nuevas aventuras de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’

Desde Variety y Bloomberg se confirmó que Netflix y Sony ya comenzaron la producción de la secuela de ‘Las Guerreras K-pop’, por lo que todo apunta a que ambas compañías buscarán repetir el éxito en números y popularidad con las nuevas aventuras de las estrellas ficticias del género.

Aunque aún no se ha revelado la fecha oficial de estreno, los medios especializados aseguraron que habrá que esperar al menos cuatro años para que la historia llegue al catálogo de la plataforma de streaming.

Según Variety, Netflix y Sony cerraron el acuerdo para una nueva película con planes de estrenar la secuela musical animada en 2029, de acuerdo con información publicada por Bloomberg.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SECUELA DE ‘KPOP DEMON HUNTERS’?

A pesar de que no se han revelado detalles sobre la trama de las nuevas aventuras de Rumi, Zoey y Mira, las compañías han señalado que se requiere más tiempo e inversión para garantizar una producción animada de alta calidad.

“Las películas animadas pueden tardar años en producirse, de ahí la posible brecha de cuatro años entre entregas. Por supuesto, la fecha de estreno podría cambiar dependiendo del calendario de producción”, aseguró el medio especializado.

Y aunque Netflix y Sony declinaron hacer comentarios para confirmar o desmentir los rumores, el silencio parece confirmar que la secuela es ya una realidad.

LOS LOGROS DE LAS GUERRERAS K-POP

Como parte del acuerdo de licencia entre Sony y Netflix, Kpop Demon Hunters se estrenó directamente en la plataforma y se convirtió en una de las películas más vistas, al superar los 400 millones de visualizaciones en 91 días a nivel mundial, según datos oficiales.

Además, tres de sus canciones originales, ‘Golden’, ‘Your Idol’ y ‘Soda Pop’, se han mantenido en la lista Hot 100 de Billboard y podrían ser nominadas en los próximos Premios Grammy. Incluso llegaron de forma temporal al videojuego en línea Fortnite.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?

En su paso por taquilla, la película recaudó más de 18 millones de dólares en sólo dos días, y para Halloween alcanzó entre 5 y 6 millones, una cifra destacable considerando que ya estaba disponible en streaming.

A mediados de octubre, se confirmó una alianza con empresas de juguetes y accesorios como Mattel y Hasbro para el lanzamiento oficial de la línea de mercancía inspirada en Kpop Demon Hunters.

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
Sony Pictures

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa