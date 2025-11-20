Netflix firma convenio histórico con la MLB para transmitir partidos y eventos en vivo de las Grandes Ligas

La Major League Baseball anunció un convenio histórico con Netflix para la transmisión de partidos y eventos oficiales, lo que marca la llegada definitiva de la plataforma de streaming al terreno de los deportes en vivo. El acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, cubriendo las Temporadas 2026, 2027 y 2028, e incluye compromisos de contenido exclusivo para la audiencia global. Este movimiento de la MLB forma parte de una estrategia más amplia de distribución que también involucra a NBCUniversal y ESPN, pero el mayor impacto mediático recae en Netflix, que por primera vez tendrá los derechos de transmisión de eventos oficiales del béisbol de Grandes Ligas. TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025

¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DE LA MLB QUE TRANSMITIRÁ NETFLIX? Como parte del contrato, la plataforma tendrá acceso exclusivo para tres eventos clave por temporada: El partido inaugural de la campaña, Opening Night, que tradicionalmente marca el arranque oficial del año beisbolero. El Home Run Derby del Juego de Estrellas, uno de los eventos más vistos y mediáticos del calendario. Un juego especial de temporada regular con sede fuera de lo habitual, como el Field of Dreams Game, que en 2026 enfrentará a los Twins de Minnesota contra los Phillies de Philadelphia. De acuerdo con reportes financieros, Netflix pagará cerca de 50 millones de dólares por año, cifra que confirma la apuesta estratégica del gigante del streaming para posicionarse en el mercado deportivo y competir directamente con plataformas que ya transmiten eventos en vivo. EL IMPACTO DEL ACUERDO NETFLIX-MLB EN EL DEPORTE El acuerdo representa un giro importante en el modelo de distribución de la MLB, que busca acercarse a nuevas audiencias y captar espectadores jóvenes acostumbrados al consumo digital.

Para Netflix, el convenio supone la expansión más ambiciosa desde el lanzamiento de documentales deportivos y series originales relacionadas con la liga. Expertos coinciden en que este será un experimento clave para evaluar el futuro del streaming en deportes de alto perfil, especialmente ante la fragmentación creciente de derechos televisivos. La llegada de Netflix a este ecosistema podría acelerar una transición en la que más ligas y competiciones se apoyen en plataformas OTT, que también serán de beneficio para México.