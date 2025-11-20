Netflix firma convenio histórico con la MLB para transmitir partidos y eventos en vivo de las Grandes Ligas

Béisbol
/ 20 noviembre 2025
    Netflix firma convenio histórico con la MLB para transmitir partidos y eventos en vivo de las Grandes Ligas
    El Home Run Derby será uno de los eventos exclusivos que llegarán a Netflix en los próximos años. FOTO: FACEBOOK/CULTURA INFORMÁTICA

La plataforma de streaming dará su salto definitivo al deporte en vivo con transmisión a partir de 2026, incluyendo el Opening Night y el Home Run Derby

La Major League Baseball anunció un convenio histórico con Netflix para la transmisión de partidos y eventos oficiales, lo que marca la llegada definitiva de la plataforma de streaming al terreno de los deportes en vivo.

El acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, cubriendo las Temporadas 2026, 2027 y 2028, e incluye compromisos de contenido exclusivo para la audiencia global.

Este movimiento de la MLB forma parte de una estrategia más amplia de distribución que también involucra a NBCUniversal y ESPN, pero el mayor impacto mediático recae en Netflix, que por primera vez tendrá los derechos de transmisión de eventos oficiales del béisbol de Grandes Ligas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Rosario Central fue declarado campeón de la Liga de Argentina 2025

¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DE LA MLB QUE TRANSMITIRÁ NETFLIX?

Como parte del contrato, la plataforma tendrá acceso exclusivo para tres eventos clave por temporada:

El partido inaugural de la campaña, Opening Night, que tradicionalmente marca el arranque oficial del año beisbolero.

El Home Run Derby del Juego de Estrellas, uno de los eventos más vistos y mediáticos del calendario.

Un juego especial de temporada regular con sede fuera de lo habitual, como el Field of Dreams Game, que en 2026 enfrentará a los Twins de Minnesota contra los Phillies de Philadelphia.

De acuerdo con reportes financieros, Netflix pagará cerca de 50 millones de dólares por año, cifra que confirma la apuesta estratégica del gigante del streaming para posicionarse en el mercado deportivo y competir directamente con plataformas que ya transmiten eventos en vivo.

EL IMPACTO DEL ACUERDO NETFLIX-MLB EN EL DEPORTE

El acuerdo representa un giro importante en el modelo de distribución de la MLB, que busca acercarse a nuevas audiencias y captar espectadores jóvenes acostumbrados al consumo digital.

Para Netflix, el convenio supone la expansión más ambiciosa desde el lanzamiento de documentales deportivos y series originales relacionadas con la liga.

Expertos coinciden en que este será un experimento clave para evaluar el futuro del streaming en deportes de alto perfil, especialmente ante la fragmentación creciente de derechos televisivos.

La llegada de Netflix a este ecosistema podría acelerar una transición en la que más ligas y competiciones se apoyen en plataformas OTT, que también serán de beneficio para México.

Temas


Acuerdos
Streaming

Organizaciones


Netflix
MLB

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia