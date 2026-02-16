Adiós a una leyenda: fallece Robert Duvall, ícono del cine estadounidense
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El actor, ganador del Óscar y figura clave de clásicos como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, murió a los 95 años, según confirmó su esposa
Como pólvora corrió la noticia que enlutó a Hollywood y a los fanáticos del cine clásico estadounidense: la muerte del actor Robert Duvall, quien dejó este mundo a los 95 años.
La tragedia para su familia ocurrió el domingo 15 de febrero, según confirmó su esposa, Luciana, a través de su cuenta de Facebook.
El actor es recordado mundialmente por sus papeles en cintas como El Padrino, Apocalypse Now y Gracias y favores, esta última le valió el Premio Óscar.
¿QUÉ PASÓ CON ROBERT DUVALL?
Originario de California, fue ganador del Premio Óscar al Mejor Actor en 1984, además de un BAFTA, un Emmy y cuatro Globos de Oro, entre otros importantes reconocimientos. Es considerado uno de los mejores actores en la historia de Hollywood.
“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo”, escribió su viuda.
TE PUEDE INTERESAR: Brinda Porter noche romántica en Saltillo
También ofreció algunos pormenores del deceso; aunque no hizo énfasis en alguna enfermedad que hubiera precipitado su fallecimiento, destacó que se trató de una muerte tranquila. (Con información de El Universal y EFE).