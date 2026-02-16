Adiós a una leyenda: fallece Robert Duvall, ícono del cine estadounidense

Como pólvora corrió la noticia que enlutó a Hollywood y a los fanáticos del cine clásico estadounidense: la muerte del actor Robert Duvall, quien dejó este mundo a los 95 años.

La tragedia para su familia ocurrió el domingo 15 de febrero, según confirmó su esposa, Luciana, a través de su cuenta de Facebook.

El actor es recordado mundialmente por sus papeles en cintas como El Padrino, Apocalypse Now y Gracias y favores, esta última le valió el Premio Óscar.