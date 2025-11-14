No hay más de 10 industrias con espuelas de ferrocaril a nivel local: Canacintra Coahuila

/ 14 noviembre 2025
    No hay más de 10 industrias con espuelas de ferrocaril a nivel local: Canacintra Coahuila
    Se han visitado a las industrias que están en los laterales de la vía y que tienen espuelas que conectan con las vías principales del tren de carga. FOTO: ESPECIAL.

Destacan que las empresas tendrán que estar atentas al proyecto para los posibles cambios

Luego de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes diera a conocer que se están acercando a las empresas que cuentan con espuelas, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez estimó que a nivel local no existen más de 10.

En la pasada reunión mensual de Canacintra Coahuila Sureste, el director general de la SICT, Tanech Sánchez Ángeles, comentó que se han dado a la tarea de visitar a las industrias que están en los laterales de la vía y que tienen espuelas que conectan con las vías principales del tren de carga.

Indicó que el objetivo es platicarles del proyecto y de las posibles modificaciones temporales que tendrá que haber derivado del proceso de construcción, entre ellas modificar el tiempo de uso de las espuelas.

Sobre ello, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste comentó que no son más de 10 las empresas que cuentan con espuelas, entre ellas dijo que están dos OEM y una empresa del giro de alimentos, entre otras.

Destacó que esta vía de carga va a necesitar modificarse y las espuelas que están utilizando las industrias de la región, por lo que tendrán que estar atentos al proyecto porque en algún momento los van a forzar a hace cambios y no quieren que se vean afectados.

“Me ofrecí como cámara para ser interlocutor entre los industriales y el Gobierno Federal, en este caso Tanech Sánchez nos pidió ciertamente ese apoyo sí nosotros vemos que si a alguna empresa se le está complicando, ver cómo apoyarle” dijo.

Aunque también comentó que la mayoría de los industriales en la Región Sureste usan el transporte del camión de carga, por lo que no ve sea más allá de esa afectación, sin embargo, resaltó el acercamiento que la SICT tiene ya con las empresas.

Asimismo del anuncio que hizo la SICT sobre que se sostuvo una reunión con el gobierno del Estado y los municipios para integrar un mecanismo para que la empresa que ganó el contrato pueda atender a los empresarios que tengan interés de brindar alguna parte del servicio que se pueda desarrollar en el proyecto del tren, Reveles Márquez expresó que no tiene mucho detalle de cómo será eso, pero añadió que el Gobierno del Estado y los representantes de las cámaras empresariales buscarán que los locales tengan una participación para que aquí se quede la derrama económica.

