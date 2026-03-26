Nombran a Carlos Piña como segundo vicepresidente de ARHCOS

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) dio a conocer que Carlos Piña Téllez fue electo como Segundo Vicepresidente de este organismo el pasado 25 de marzo.

La designación se dio como parte de un proceso interno de elección, en el que Piña Téllez fue presentado como candidato de unidad, obteniendo el respaldo unánime de los socios de la Asociación, resultado que dicen refleja un consenso al interior del organismo y un mensaje claro de cohesión en torno al actual Consejo Directivo.

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“La votación unánime también se interpreta como una señal de confianza hacia la dirección que ha asumido la presidencia, particularmente en su intención de fortalecer la integración del gremio.

En ese mismo contexto, el presidente, Miguel Ángel Muñoz Betancourt realizó ajustes complementarios dentro de la estructura del Consejo Directivo, designando como secretario a Xavier Galindo Valdés, ejecutivo de BorgWarner e integrando también a Elisa Perales, gerente de Recursos Humanos de Pace industries.

Con ello, el Consejo Directivo de ARHCOS quedó conformado por Miguel Muñoz Betancourt como presidente, Amelia Dávalos como primera vicepresidenta, Carlos Piña Téllez como segundo vicepresidente, Xavier Galindo Valdés como secretario, Javier Retta como tesorero y Elisa Perales como vocal.

Finalmente destacaron que con la designación se mantiene el enfoque en la colaboración entre empresas, autoridades y especialistas en recursos humanos.