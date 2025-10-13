Oro brilla con fuerza : ascenso histórico rebasa los 4 mil 100 dólares por onza

Dinero
/ 13 octubre 2025
    Oro brilla con fuerza : ascenso histórico rebasa los 4 mil 100 dólares por onza
    La incertidumbre global, el cierre prolongado del gobierno estadounidense y las tensiones comerciales entre las principales potencias han impulsado a los inversionistas hacia el metal precioso. FOTO: ESPECIAL.

Este repunte se apoya en una combinación de factores geopolíticos y económicos que han fortalecido su posición como activo refugio por excelencia

El oro continúa marcando nuevos máximos históricos, superando el umbral de los 4 mil 100 dólares por onza durante la sesión norteamericana del lunes.

De acuerdo a un análisis de mercado de Antonio Di Giacomo, uno de los elementos clave detrás de este ascenso es el bloqueo político en Washington, donde el prolongado cierre del gobierno ha elevado la percepción de riesgo en los mercados financieros.

“La falta de consenso entre republicanos y demócratas ha paralizado la divulgación de datos económicos y retrasado decisiones fiscales clave, alimentando la volatilidad y la búsqueda de refugio en activos seguros como el oro”, dijo.

Añadió que en el frente internacional, las tensiones entre Estados Unidos y China han vuelto al primer plano. “El presidente Donald Trump reavivó la disputa comercial al amenazar con aranceles del 100% a las importaciones chinas, aunque posteriormente suavizó su postura”, destaca.

En ese sentido resaltó que las negociaciones con el presidente Xi Jinping fueron pospuestas, pero se espera que se reanuden a finales de mes en Corea del Sur, un hecho que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto comercial.

Mientras tanto, el analista destacó que en Medio Oriente, los mercados han recibido con moderado optimismo la noticia de un incipiente acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que ha contribuido temporalmente a reducir las tensiones regionales.

“Sin embargo, los analistas advierten que la situación sigue siendo frágil y cualquier ruptura en el diálogo podría reavivar la incertidumbre, reforzando nuevamente la demanda de oro”, dijo.

Indicó que en los mercados financieros, el dólar estadounidense mostró fortaleza, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron, un movimiento que suele beneficiar al oro al disminuir el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento.

Y en este contexto, señala que el metal precioso ha ganado atractivo como cobertura frente a la inflación y la volatilidad.

De acuerdo con estimaciones de Bank of America, Société Générale y Goldman Sachs, el oro podría alcanzar niveles de entre 4 mil 500 y 5 mil dólares por onza hacia 2026, impulsado por un aumento sostenido en la demanda de ETF respaldados por oro y compras oficiales de bancos centrales.

Temas


Economía
aumento de precios

Perla Sánchez

