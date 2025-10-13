Aranceles golpean planes de contratación de personal del sector automotriz

/ 13 octubre 2025
    Aranceles golpean planes de contratación de personal del sector automotriz
    La incertidumbre en torno a las políticas comerciales ha alterado las cadenas de suministro, aumentado los costos y llevado a los fabricantes de automóviles a adoptar prácticas de contratación cautelosas. FOTO: ESPECIAL.

El sector automotriz enfrenta grandes retos, ya que un arancel del 25 por ciento costaría a todos los fabricantes de automóviles casi 108 mil millones de dólares, solo en EU

CDMX.-La política comercial de Estados Unidos ha provocado que 91 por ciento de los fabricantes de automóviles vieran afectados sus planes de contratación de personal este año, advirtió la empresa de capital humano, Manpower.

Fue a través del análisis “Perspectivas del mundo laboral en el sector automotriz 2025”, que Manpower advirtió que el 91 por ciento de los fabricantes de automóviles afirma que la incertidumbre en materia de política comercial está afectando sus planes de contratación para este año.

Asimismo señaló que el 34 por ciento de trabajadores de este sector creen que la incertidumbre económica actual supone una amenaza importante para su carrera profesional.

“En los próximos seis meses, uno de cada tres (33 por ciento) teme que se vea obligado a abandonar su puesto actual, y un 39 por ciento tiene previsto dejar voluntariamente su empleo actual”, se detalló.

Añadió que al momento la industria automotriz se enfrenta a retos en materia de contratación, debido al potencial de la automatización para sustituir puestos de trabajo y a la dificultad para encontrar talento calificado en áreas clave como operaciones, tecnologías de la información, ingeniería y fabricación.

Cabe destacar que hasta un 74 por ciento de los fabricantes de automóviles afirma que tiene dificultades para encontrar el personal calificado que necesita.

En ese sentido la firma recalcó que mientras el mundo supera estos obstáculos comerciales, es fundamental que los fabricantes de automóviles retengan al talento calificado adecuado para estar preparados cuando el mercado se recupere.

“Los empleos están cambiando rápidamente debido a la tecnología. Las habilidades que eran suficientes hace 5 años pueden ya no serlo hoy en día. Ya no basta con ser solo un experto en tecnología o un buen comunicador; la mayoría de los puestos exigen ambas cosas”, dijo Manpower.

Por otro lado, el análisis señala que la oportunidad de ayudar a los trabajadores de este sector es significativa, ya que el 56 por ciento afirma no haber recibido ninguna formación profesional en los últimos seis meses.

Con información de Agencia Reforma

Perla Sánchez

