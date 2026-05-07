Oro y plata alcanzan sus precios más altos en semanas ante esperanzas de paz para Irán

El oro al contado subió hasta ⁠un 1% a 4 mil 735.32 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más alto desde el 23 de abril, mientras que la plata cotiza a 81.50 dólares, casi un 6% más arriba, aunque un poco por debajo del máximo intradía de 82.24 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo un rápido fin de la guerra con Irán, mientras Teherán consideraba una propuesta de paz estadounidense que pondría fin formalmente al conflicto.

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No obstante, aún dejaría sin resolver las principales exigencias de Estados Unidos de que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Ormuz.

Las acciones aumentaban mientras que los precios del petróleo se hundían ante las renovadas esperanzas de un acuerdo de paz que podría traer una reapertura gradual del estrecho.

El dólar cotizaba cerca de un mínimo de más de dos meses, alcanzado en la sesión anterior, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

Los inversionistas esperan ahora el reporte mensual de empleo de Estados Unidos del viernes para evaluar cómo avanzará la Fed con la política monetaria este año.