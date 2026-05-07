Oro y plata alcanzan sus precios más altos en semanas ante esperanzas de paz para Irán

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    Oro y plata alcanzan sus precios más altos en semanas ante esperanzas de paz para Irán
    Las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán atenúan las preocupaciones sobre la inflación y la subida de las tasas de ⁠interés ESPECIAL.

Se trata de su máximo en un periodo de dos semanas, impulsado por la debilidad del dólar ⁠y la caída de los precios del petróleo

El oro al contado subió hasta ⁠un 1% a 4 mil 735.32 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más alto desde el 23 de abril, mientras que la plata cotiza a 81.50 dólares, casi un 6% más arriba, aunque un poco por debajo del máximo intradía de 82.24 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo un rápido fin de la guerra con Irán, mientras Teherán consideraba una propuesta de paz estadounidense que pondría fin formalmente al conflicto.

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No obstante, aún dejaría sin resolver las principales exigencias de Estados Unidos de que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Ormuz.

Las acciones aumentaban mientras que los precios del petróleo se hundían ante las renovadas esperanzas de un acuerdo de paz que podría traer una reapertura gradual del estrecho.

El dólar cotizaba cerca de un mínimo de más de dos meses, alcanzado en la sesión anterior, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

Los inversionistas esperan ahora el reporte mensual de empleo de Estados Unidos del viernes para evaluar cómo avanzará la Fed con la política monetaria este año.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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