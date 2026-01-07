Pemex enfrentará mayores dificultades para generar alianzas estratégicas: IMCO

Dinero
/ 7 enero 2026
    Pemex enfrentará mayores dificultades para generar alianzas estratégicas: IMCO
    La empresa mantiene una precaria situación financiera, los constantes recortes presupuestales y la falta de cambios estructurales que la hagan más atractiva para la inversión privada. FOTO: CUARTOSCURO.

Las significativas pérdidas y la abultada deuda de Pemex generan dudas sobre su viabilidad a largo plazo

CDMX.- Ahora con un posible regreso de la industria petrolera de Venezuela, Pemex va a tener más dificultades para generar alianzas con privados, apunta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los acontecimientos en Venezuela conllevan una consideración adicional. Aunque no se ha registrado un impacto significativo en los precios del crudo, si el gobierno venezolano abre en los próximos meses su sector petrolero a la inversión extranjera, el atractivo relativo de México como destino de inversión en la exploración y producción de hidrocarburos podría verse afectado”, apuntó el Imco.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Venezuela está lista para un auge petrolero después del ataque estadounidense

Lo anterior tomando en cuenta los problemas que ha tenido Pemex para concretar inversiones mixtas, la estrategia central para revertir el declive de su producción y pilar de su Plan Estratégico para ser financieramente viable sin los apoyos del Gobierno Federal

Resulta que la empresa estatal de Venezuela PDVSA opera bajo una situación en la que produce ya cerca de 700 mil barriles diarios, de estos menos de 200 mil manda a EU y el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump quiere obtener más crudo de esta.

En tanto Pemex, que produce menos de 1.7 millones de barriles diarios quiere hacer acuerdos mixtos con empresas privadas para elevar su extracción y mantenerla en 1.8 millones diarios.

Aunque el gobierno afirma que Pemex genera valor y que se estén pagando las cuentas, la información actualizada apunta a lo contrario.

Deudas con proveedores y acreedores creciendo, extracción de crudo disminuyendo y otros problemas que han dado pérdidas netas financieras en 2025.

Para el IMCO, además de esto, en 2026 hay una restricción presupuestal y por lo tanto, el desarrollo de nuevos proyectos dependerá en buena medida de la inversión privada y de las inversiones mixtas, especialmente en el sector energético, tanto hidrocarburos como electricidad.

“El éxito en términos de nueva inversión dependerá de la capacidad del Gobierno Federal para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas”, apuntó.

Además, explicó que si Pemex no logra mejorar su situación operativa y financiera durante 2026, es probable que la SHCP no pueda prescindir de la política de apoyos financieros en 2027, agregando presión a las finanzas públicas.

Finalmente, expone que en julio de 2026 se llevará a cabo la revisión conjunta sexenal del T-MEC, donde las tres partes decidirán si extenderlo por 16 años más o postergar la decisión para el siguiente año.

Por eso, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sumado a la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, intensifica un clima de incertidumbre geopolítica que agrega una capa de complejidad al proceso de revisión en la medida que reafirma la disposición de Washington de pasar por encima del derecho internacional para alcanzar sus objetivos y adelanta mayores presiones sobre México y Canadá.

Temas


Petróleo
política
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases