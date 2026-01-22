Petróleo cae después de que Trump suaviza amenazas contra Groenlandia e Irán

Dinero
/ 22 enero 2026
    Petróleo cae después de que Trump suaviza amenazas contra Groenlandia e Irán
    Además se habló sobre un final de la guerra probablemente resultaría en la eliminación de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, lo que limitaría las interrupciones de suministro y pesaría sobre los precios. FOTO: ESPECIAL.

Esto a medida que se disipan las tensiones geopolíticas y crecen las reservas en Estados Unidos

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump suavizara sus amenazas sobre Groenlandia e Irán, los precios del petróleo cayeron.

Fue el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump descartó el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia y dio un paso atrás en sus amenazas arancelarias dirigidas a los aliados europeos.

Por otro lado, indicó que espera que no haya más acciones militares estadounidenses en Irán, pero añadió que actuará si Teherán reanuda su programa nuclear.

Aunado a ello manifestó “estamos razonablemente cerca” de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tras las declaraciones, el Brent bajaba 61 centavos, o un 0.9%, a 64.63 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos para marzo (WTI) cedía 54 centavos, o un 0.9%, a 60,08 dólares.

Los contratos subieron más de 0.4 por ciento, tras un alza del 1.5 por ciento un día antes, después de que Kazajistán, productor de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, detuvo la producción en sus yacimientos petrolíferos de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía.

De acuerdo a Tony Sycamore, analista de la correduría en línea IG, con el telón de fondo de Groenlandia y la perspectiva cada vez más lejana de una acción en Irán, los precios del petróleo deberían mantenerse en torno a los 60 dólares el barril.

Las existencias de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron, mientras que los inventarios de destilados cayeron la semana pasada, dijeron el miércoles fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo.

Las existencias de crudo aumentaron en 3.04 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de enero, según el API, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

