Petróleo de Texas baja hasta los 76 dólares, por acuerdo de paz entre EU e Irán

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    Petróleo de Texas baja hasta los 76 dólares, por acuerdo de paz entre EU e Irán
    El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, después de que Estados Unidos e Israel mataran al líder supremo religioso de Irán. VANGUARDIA

A vísperas de la firma de un cese al fuego entre ambas naciones, los precios del petróleo se va a la baja

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5.8%, hasta 76.05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos (EU) e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4.7 dólares respecto al cierre anterior.

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El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras más de 100 días y reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente de EU, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya han firmado de forma electrónica el memorando. Por la parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aun así, este viernes ambos países escenificarán la firma del acuerdo en la localidad suiza de Bürgenstock, según confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

La firma tendrá lugar el viernes en un lujoso resort de montaña de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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