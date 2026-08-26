Petróleo de Texas baja un 2.1%, hasta 80 dólares, ante optimismo por nueva ruta en Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Petróleo de Texas baja un 2.1%, hasta 80 dólares, ante optimismo por nueva ruta en Ormuz
    Analistas apuntan a que el WTI no ha reaccionado al alza porque “las amenazas de Trump de la semana pasada ya habían adelantado muchos de los detalles” del plan de sanciones. ESPECIAL.

El precio del crudo cayó por tercer día consecutivo después de que Irán y Omán anunciaran que trabajan para crear una nueva ruta marítima

NUEVA YORK.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este miércoles un 2.1%, hasta 80.63 dólares el barril, ante el optimismo de los inversores por una posible nueva ruta en el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1.73 dólares respecto al cierre anterior.

TE PUEDE INTERESAR: EU se enfrenta a un aumento vertiginoso de los precios del papel higiénico en medio de la guerra comercial con Canadá

Ambos países también se comprometieron a desminar la ruta, aunque Teherán sostiene, en contra de lo afirmado por el presidente Donald Trump, que los trabajos aún no han terminado.

“La afirmación de Estados Unidos sobre el desminado del estrecho de Ormuz es una estrategia propagandística”, aseguró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche. Garibabadi defendió también que el paso no se abrirá hasta que Washington no cumpla sus compromisos.

Por otro lado, los inversores recibieron positivamente el anuncio de la operación ‘Paria Económico’ para “cortar todas las opciones económicas de Irán”, dado que no ha provocado ningún repunte del precio del petróleo.

Los analistas consideran que las sanciones elevan más las posibilidades de alcanzar una resolución que las de provocar una nueva disrupción física del suministro, lo que explica, en parte, las bajadas de ayer y de hoy.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

true

Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?
true

POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa
Los grabados de El caminante gris fueron realizados por Marisol Lara mediante la técnica de linóleo, a partir de relatos de la comunidad Lipán Apache.

Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza.

Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa.

¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores
La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU