PIAGA celebra su alianza con PPG en Saltillo

PIAGA celebra su alianza con PPG en Saltillo

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Katya González
por Katya González

La empresa fortalece su presencia en la región con una sucursal renovada, mayor capacidad de atención y una oferta integral para los sectores automotriz, industrial y arquitectónico

Dinero
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Con 26 años de presencia en Saltillo, PIAGA continúa fortaleciendo su participación en una de las regiones industriales más importantes del norte del país. La empresa distribuidora de pinturas, recubrimientos, abrasivos y suministros llevó a cabo la renovación de su sucursal ubicada sobre Isidro López, como parte de una estrategia para ampliar y mejorar la experiencia de sus clientes.

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El anuncio de la nueva alianza con PPG representa una nueva etapa para PIAGA Saltillo, que durante más de dos décadas ha construido una relación cercana con talleres, empresas, industrias y profesionales de la región, ofreciendo soluciones especializadas para distintas necesidades de recubrimiento y acabado.

Para PIAGA, la permanencia de la empresa en Saltillo es resultado de la constancia, la atención cercana y la capacidad de adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

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El mercado de Saltillo es muy interesante porque tienes que ser muy perseverante y, sin embargo, una vez que ya te conocen, es un mercado muy bueno. Nosotros ya tenemos 26 años y aquí seguimos", señaló un directivo de PIAGA.

La sucursal representa además un punto estratégico para la atención de clientes no solo en Saltillo, sino también en diferentes partes del estado y estados vecinos. Su ubicación permite atender las necesidades de una región caracterizada por su importante actividad industrial y por la presencia de sectores como el automotriz, manufacturero y de construcción.

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Más que un punto de venta, PIAGA Saltillo busca consolidarse como un espacio donde los clientes puedan encontrar soluciones completas para sus proyectos. La sucursal cuenta con una amplia oferta de productos para pintura automotriz, industrial, arquitectónica y de mantenimiento, además de abrasivos, herramientas y otros suministros especializados.

Uno de los principales diferenciadores de la empresa es su servicio de igualado de pintura automotriz, respaldado por tecnología especializada que permite desarrollar colores y acabados de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente.

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“Seguiremos ofreciendo las pinturas de mejor calidad a los mejores precios, con la mejor tecnología de igualado y con todas las opciones, desde pintura industrial, automotriz, arquitectónica o de mantenimiento”, afirmaron directivos de PIAGA.

A esta oferta se suma la atención personalizada del equipo de PIAGA, con opciones de recepción de pedidos en mostrador y servicio de entrega a domicilio, buscando facilitar el trabajo de talleres, empresas y profesionales que requieren disponibilidad y rapidez en sus materiales.

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La renovación de la sucursal también refleja la evolución de PIAGA como empresa. Con 35 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado una visión enfocada no solamente en la comercialización de productos, sino en brindar acompañamiento y soluciones que ayuden a sus clientes a mejorar sus procesos y resultados.

“Lo importante de este negocio es ofrecer no nada más una lata de pintura o un abrasivo; es ofrecer servicio, capacitación y ayudar al cliente a ser más productivo”.

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Con esta nueva etapa, PIAGA Saltillo refrenda su compromiso con la región y con los sectores que han acompañado su crecimiento durante más de dos décadas. La empresa apuesta por continuar evolucionando junto con sus clientes, incorporando tecnología, ampliando sus soluciones y manteniendo una atención cercana.

Así, la sucursal de Isidro López se consolida como un punto estratégico para quienes buscan soluciones profesionales de pintura, recubrimientos y suministros, respaldadas por la experiencia de una empresa con 35 años de trayectoria y 26 años de presencia en Saltillo.

● Blvd. Isidro López Zertuche 2359, Col. Universidad, 25260 Saltillo, Coah}.

● Teléfono: 844 485 0028 y 844 485 00 29

● Fb PIAGA

● IG @piaga.recubrimientos

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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