$!PIAGA celebra su alianza con PPG en Saltillo

Con 26 años de presencia en Saltillo, PIAGA continúa fortaleciendo su participación en una de las regiones industriales más importantes del norte del país. La empresa distribuidora de pinturas, recubrimientos, abrasivos y suministros llevó a cabo la renovación de su sucursal ubicada sobre Isidro López, como parte de una estrategia para ampliar y mejorar la experiencia de sus clientes.

El anuncio de la nueva alianza con PPG representa una nueva etapa para PIAGA Saltillo, que durante más de dos décadas ha construido una relación cercana con talleres, empresas, industrias y profesionales de la región, ofreciendo soluciones especializadas para distintas necesidades de recubrimiento y acabado. Para PIAGA, la permanencia de la empresa en Saltillo es resultado de la constancia, la atención cercana y la capacidad de adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

“El mercado de Saltillo es muy interesante porque tienes que ser muy perseverante y, sin embargo, una vez que ya te conocen, es un mercado muy bueno. Nosotros ya tenemos 26 años y aquí seguimos", señaló un directivo de PIAGA.

La sucursal representa además un punto estratégico para la atención de clientes no solo en Saltillo, sino también en diferentes partes del estado y estados vecinos. Su ubicación permite atender las necesidades de una región caracterizada por su importante actividad industrial y por la presencia de sectores como el automotriz, manufacturero y de construcción.

Más que un punto de venta, PIAGA Saltillo busca consolidarse como un espacio donde los clientes puedan encontrar soluciones completas para sus proyectos. La sucursal cuenta con una amplia oferta de productos para pintura automotriz, industrial, arquitectónica y de mantenimiento, además de abrasivos, herramientas y otros suministros especializados. Uno de los principales diferenciadores de la empresa es su servicio de igualado de pintura automotriz, respaldado por tecnología especializada que permite desarrollar colores y acabados de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente.

“Seguiremos ofreciendo las pinturas de mejor calidad a los mejores precios, con la mejor tecnología de igualado y con todas las opciones, desde pintura industrial, automotriz, arquitectónica o de mantenimiento”, afirmaron directivos de PIAGA. A esta oferta se suma la atención personalizada del equipo de PIAGA, con opciones de recepción de pedidos en mostrador y servicio de entrega a domicilio, buscando facilitar el trabajo de talleres, empresas y profesionales que requieren disponibilidad y rapidez en sus materiales.

La renovación de la sucursal también refleja la evolución de PIAGA como empresa. Con 35 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado una visión enfocada no solamente en la comercialización de productos, sino en brindar acompañamiento y soluciones que ayuden a sus clientes a mejorar sus procesos y resultados. “Lo importante de este negocio es ofrecer no nada más una lata de pintura o un abrasivo; es ofrecer servicio, capacitación y ayudar al cliente a ser más productivo”.