Pide IP presupuesto realista para 2027 ante menor dinamismo económico

CDMX.- A unos días de que el Ejecutivo Federal entregue al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para 2027, el sector empresarial advirtió sobre el riesgo de que México no logre cumplir con la consolidación fiscal comprometida, debido a la debilidad de los ingresos públicos frente a un gasto elevado, creciente y difícil de reducir. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), pidió que el Paquete Económico 2027 se construya bajo estimaciones realistas y con medidas que permitan preservar la estabilidad económica del país.

El organismo alertó que las finanzas públicas enfrentan un patrón de riesgo caracterizado por un gasto público elevado y rígido a la baja, debilidad en la recaudación tributaria, pasivos crecientes, un mayor costo financiero de la deuda y las constantes transferencias de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex). “Una preocupación es que no se cumpla con la consolidación comprometida para las finanzas públicas. Es preciso evitar su fragilidad hacia los siguientes años”, señaló el CEESP en su análisis semanal.

De cara al Paquete #Económico 2027, el gobierno federal analiza ampliar la base de contribuyentes para captar más recursos mediante impuestos al sector externo.



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Los datos del primer semestre reflejan esta presión. Los ingresos totales fueron 141 mil millones de pesos menores a lo programado, mientras que la recaudación tributaria quedó 53 mil millones de pesos por debajo de las estimaciones y registró un crecimiento real anual de apenas 0.4 por ciento. Al mismo tiempo, el gasto público creció 2.1 por ciento anual, lo que llevó el déficit del balance público a 559 mil millones de pesos, un aumento de 36 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

El panorama se complica ante una expectativa de crecimiento económico cercana a 1.1 por ciento, lo que limitaría la capacidad del Gobierno Federal para elevar sus ingresos tributarios. Además, las transferencias directas y los programas prioritarios absorben 42 por ciento de los ingresos totales del Gobierno Federal y 45 por ciento de la recaudación tributaria, lo que dificulta realizar ajustes por su elevado costo político, particularmente ante el proceso electoral de 2027.

#NegociosEnImagen |📊 Paquete Económico 2027: ¿Habrá nuevos impuestos?



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A ello se suma el costo de las pensiones y jubilaciones, que este año requirieron 1.7 billones de pesos, equivalentes a una cuarta parte del gasto programable. El CEESP también identificó a Pemex como uno de los principales riesgos fiscales. Al cierre del primer semestre, la deuda financiera de la empresa productiva del Estado rondaba los 1.4 billones de pesos y, en lo que va del sexenio, ha recibido apoyos federales por alrededor de 495 mil millones de pesos.

El organismo advirtió que la petrolera continuará dependiendo de transferencias públicas o de un mayor endeudamiento, lo que podría agravar la presión sobre las finanzas nacionales. Ante este escenario, el sector privado urgió a que el Paquete Económico 2027 reconozca los riesgos existentes y establezca mecanismos para contenerlos, sin descuidar áreas prioritarias como educación, salud, seguridad e inversión pública productiva.