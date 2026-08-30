Pide IP presupuesto realista para 2027 ante menor dinamismo económico

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Pide IP presupuesto realista para 2027 ante menor dinamismo económico
    El sector privado hace un llamado para que el Gobierno considere las condiciones económicas que imperan. Especial

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte del riesgo que existe de no cumplir con la consolidación fiscal prometida

CDMX.- A unos días de que el Ejecutivo Federal entregue al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para 2027, el sector empresarial advirtió sobre el riesgo de que México no logre cumplir con la consolidación fiscal comprometida, debido a la debilidad de los ingresos públicos frente a un gasto elevado, creciente y difícil de reducir.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), pidió que el Paquete Económico 2027 se construya bajo estimaciones realistas y con medidas que permitan preservar la estabilidad económica del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cepal-estima-crecimiento-de-19-para-mexico-en-2027-EP22962798

El organismo alertó que las finanzas públicas enfrentan un patrón de riesgo caracterizado por un gasto público elevado y rígido a la baja, debilidad en la recaudación tributaria, pasivos crecientes, un mayor costo financiero de la deuda y las constantes transferencias de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Una preocupación es que no se cumpla con la consolidación comprometida para las finanzas públicas. Es preciso evitar su fragilidad hacia los siguientes años”, señaló el CEESP en su análisis semanal.

Los datos del primer semestre reflejan esta presión. Los ingresos totales fueron 141 mil millones de pesos menores a lo programado, mientras que la recaudación tributaria quedó 53 mil millones de pesos por debajo de las estimaciones y registró un crecimiento real anual de apenas 0.4 por ciento.

Al mismo tiempo, el gasto público creció 2.1 por ciento anual, lo que llevó el déficit del balance público a 559 mil millones de pesos, un aumento de 36 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tic-tac-sheinbaum-tiene-18-meses-para-desactivar-la-bomba-BN20967017

El panorama se complica ante una expectativa de crecimiento económico cercana a 1.1 por ciento, lo que limitaría la capacidad del Gobierno Federal para elevar sus ingresos tributarios.

Además, las transferencias directas y los programas prioritarios absorben 42 por ciento de los ingresos totales del Gobierno Federal y 45 por ciento de la recaudación tributaria, lo que dificulta realizar ajustes por su elevado costo político, particularmente ante el proceso electoral de 2027.

A ello se suma el costo de las pensiones y jubilaciones, que este año requirieron 1.7 billones de pesos, equivalentes a una cuarta parte del gasto programable.

El CEESP también identificó a Pemex como uno de los principales riesgos fiscales. Al cierre del primer semestre, la deuda financiera de la empresa productiva del Estado rondaba los 1.4 billones de pesos y, en lo que va del sexenio, ha recibido apoyos federales por alrededor de 495 mil millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-300-multinacionales-acoso-por-parte-del-sat-KH20057926

El organismo advirtió que la petrolera continuará dependiendo de transferencias públicas o de un mayor endeudamiento, lo que podría agravar la presión sobre las finanzas nacionales.

Ante este escenario, el sector privado urgió a que el Paquete Económico 2027 reconozca los riesgos existentes y establezca mecanismos para contenerlos, sin descuidar áreas prioritarias como educación, salud, seguridad e inversión pública productiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Paquete Económico
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Cce
SHCP

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Troleo y noticias

Troleo y noticias
NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel

NosotrAs: La otra pregunta sobre la cárcel
La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio
Autoridades llegaron al lugar para realizar el protocolo correspondiente.

Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo
Un hombre de 62 años fue encontrado sin vida en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín.

Dos personas mueren en Piedras Negras; indagan posible golpe de calor
Tropicalísimo Apache cerró la primera noche del festival con un concierto que puso a bailar a los asistentes.

Arranca Ramos Fest 2026 con 27 mil asistentes entre tradición, gastronomía y música
Michelle Malacara defendió su sazón saltillense hasta la etapa semifinal del certamen.

A un paso de la final, la saltillense Michelle Malacara se despide de MasterChef
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?