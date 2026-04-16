Denuncian 300 multinacionales ‘acoso’ por parte del SAT

La queja formulada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés), que incluye a gigantes como UPS, Coca-Cola y Hewlett Packard, se suma a distintos pronunciamientos hechos en México por empresas nacionales que han advertido hostilidad del órgano tributario mexicano.

Al menos 300 influyentes multinacionales de Estados Unidos denunciaron que son víctimas de acoso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. Solicitaron acción urgente al secretario de Hacienda, Édgar Amador, en torno a esas prácticas irregulares en su contra que, aseguran, desincentivan la inversión en México.

Al menos 300 influyentes multinacionales de EU denunciaron que son víctimas de acoso del SAT en México; solicitaron acción urgente.

Las multinacionales presentaron una carta a Amador enumerando prácticas que van desde auditorías agresivas hasta la falta de acceso efectivo a la apelación tributaria, en quejas similares a las de corporaciones mexicanas.

Fechada el 16 de marzo, la misiva de empresas extranjeras a la que Grupo REFORMA tuvo acceso recordó que desde noviembre el NFTC ya había denunciado diversas medidas fiscales “onerosas” contenidas en el Paquete Económico 2026, lo que se ve agravado aún más por la actuación del SAT.

“El efecto de estas medidas es agravado por las prácticas de control irregulares llevadas a cabo por el SAT, lo que crea un régimen de impuestos que impone cargas crecientes y sin precedentes a muchas empresas multinacionales de la UE que desincentivan la inversión y la creación de empleo” , apunta la misiva.

“En un momento en que la cooperación económica entre Estados Unidos y México y el cumplimiento del Estado de Derecho están bajo un escrutinio más riguroso, estas medidas de administración tributaria se han convertido en una prioridad principal que requiere una solución urgente” , asegura la carta.

Esta semana, el secretario Amador visita Washington DC como parte de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pero no se conoce si aprovechará para reunirse con el liderazgo de NFTC para atender sus denuncias contra el SAT.

Tal como había también denunciado durante las consultas abiertas por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) rumbo a la revisión del T-MEC, el NFTC insistió en que la reforma judicial en México de 2024 produjo que las firmas que representan sientan que tienen menos recursos para apelar los abusos del SAT.