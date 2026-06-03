Plantea EU imponer arancel de 10% a México por trabajo forzoso

Estados Unidos propuso imponer un nuevo arancel del 10% a importantes socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea debido a que estos no habrían adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso, gravámenes que se elevarían al 12.5% en el caso de países como China, Brasil y la India.

En un comunicado publicado tarde en la noche de este martes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó que de ser aprobados, estos nuevos gravámenes a 60 economías se aplicarían en virtud de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Estas nuevas tasas están “relacionadas con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso”, afirma el texto.

La Administración del presidente, Donald Trump, recomienda imponer tasas del 10% a las importaciones de catorce socios, entre ellos la UE, Taiwán, el Reino Unido y sus dos vecinos, México y Canadá, con los que negocia una revisión del tratado comercial tripartito T-MEC.

Mientras que otros 46 países, incluyendo China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12.5%, un incremento frente al arancel temporal del 10% impuesto por Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impuesto por el presidente a los aliados comerciales de EE.UU.

“La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable”, advirtió el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer en el comunicado.

Según Greer, esto “crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”, una “disparidad” que, insistió, no será tolerada.

“Algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para prevenir la importación de productos provenientes del trabajo forzoso, incluso a través del T-MEC y de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Comercio Recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial”, concluyó.

La Oficina del Representante Comercial informó que recibirá comentarios sobre estas propuestas de nuevos aranceles hasta el 6 de julio próximo, tras lo que organizará audiencias públicas antes de tomar una decisión definitiva.

BUSCARÁ MÉXICO EVITAR TARIFAS

El Gobierno de México afirmó este miércoles que trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar la aplicación de un arancel adicional del 10% a sus exportaciones, propuesto por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de una investigación sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

“El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas”, indicó la Secretaría de Economía en una nota.

La propuesta fue dada a conocer como parte de una investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que examina la actuación de 60 economías por una presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de medidas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

Como resultado preliminar de esa investigación, la USTR planteó imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones procedentes de México, la Unión Europea, Canadá, Argentina, Reino Unido y otras economías, mientras que para 46 países restantes propuso un gravamen adicional del 12.5%.

La Secretaría de Economía mexicana señaló que la medida forma parte de una estrategia de Washington para sustituir aranceles establecidos previamente mediante otros mecanismos, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), eliminados por el Tribunal Supremo estadounidense, y la Sección 122, cuya vigencia concluye el próximo 24 de julio.

Subrayó que la propuesta aún no constituye “una medida definitiva” y que el proceso contempla una etapa de comentarios, consultas y discusiones durante los próximos 45 días.

Asimismo, expresó su confianza en que el planteamiento sea modificado a partir de las mesas de diálogo bilateral que ambos países mantendrán en las próximas semanas en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta estadounidense se suma a las tensiones comerciales entre ambos socios norteamericanos y abre un nuevo frente de negociación en medio de las discusiones sobre el futuro del T-MEC.