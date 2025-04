¿Podría el caos del mercado infligir sus propios daños económicos?

Es posible que unos pocos días de agitación no importen mucho, dijo Ryan Sweet, economista jefe de Estados Unidos en Oxford Economics, una empresa de previsión, “pero si la caída del mercado de valores persiste durante unas semanas, un par de meses, los costos económicos comienzan a acumularse rápidamente”.

La caída de las cotizaciones bursátiles podría reflejar no solo el temor a una recesión. También pueden contribuir a provocarla porque los consumidores retraen el gasto en respuesta a la evaporación del valor de sus carteras.

“Una amiga ha pasado hoy por mi despacho y me ha dicho: ‘Bueno, no voy a reformar mi cocina porque todo mi presupuesto para eso se ha esfumado en la bolsa en los últimos tres días’”, explicó Tara Sinclair, economista de la Universidad George Washington.

Los hogares acomodados no serán los únicos afectados por la caída de las cotizaciones bursátiles. La mayoría de los estadounidenses poseen acciones directamente o a través de cuentas de jubilación. Y el segmento que posee acciones de empresas individuales ha aumentado en los últimos años, en parte debido al auge de la inversión en acciones que comenzó durante la pandemia.

Sweet calcula que el “efecto riqueza” —la cantidad que los hogares, en conjunto, aumentan o disminuyen su gasto en respuesta a los cambios del mercado bursátil— es cuatro veces mayor que antes de la pandemia. Esto hace que la economía sea más vulnerable a las caídas del mercado.

“Son cientos de miles de millones de dólares de gasto potencialmente perdido”, dijo.

Un descenso del gasto de esa magnitud repercutiría en toda la economía estadounidense de 30 billones de dólares. Las empresas ya se han vuelto más cautelosas a la hora de contratar e invertir en medio de la incertidumbre sobre los aranceles y otras políticas. En su mayoría se han resistido a recortar puestos de trabajo, pero eso podría cambiar rápidamente si las ventas comienzan a disminuir.

“Ese es el mecanismo de transmisión de una recesión”, dijo Michael Gapen, economista jefe de Morgan Stanley en Estados Unidos. “Una demanda más débil entre los hogares de ingresos más altos, y las empresas podrían ordenar despidos, y normalmente esos despidos vuelven a impactar a los hogares de ingresos más bajos y moderados”.

Los recientes movimientos del mercado sugieren que esos temores van en aumento. Las acciones de empresas tecnológicas, fabricantes de automóviles y otras empresas con cadenas de suministro mundiales han sufrido algunos de los mayores descensos. Pero las pérdidas no se han limitado a las compañías más directamente afectadas por los aranceles. También han caído las acciones de aerolíneas, operadores hoteleros y otras empresas que ofrecen servicios a consumidores con ingresos disponibles.

“Lo que estamos viendo es que afecta a las grandes empresas, a las pequeñas y a todo el mundo”, afirmó Sinclair.

Los precios del petróleo también han caído bruscamente. Esto hace pensar a los inversores que es probable que la actividad económica —incluidos los viajes, el transporte marítimo y la inversión en infraestructuras— se debilite, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De hecho, otros países pueden verse más afectados porque las exportaciones representan una mayor parte de sus economías.

“El resto del mundo está mucho más vinculado al comercio mundial que nosotros”, afirmó Gapen. “No es una buena receta para el crecimiento mundial. Es posible que incluso sea más probable que se produzca una recesión mundial que una estadounidense”.

Muchos inversores son optimistas sobre la posibilidad de que Trump reconsidere sus planes arancelarios antes de que provoquen despidos generalizados o quiebras empresariales. Pero, incluso si lo hace, no está claro si el daño puede ser completamente deshecho en parte porque, después de semanas de reversiones políticas, es posible que los líderes corporativos no estén seguros de que la amenaza arancelaria se ha superado.

“Las empresas tienen un enorme número de preguntas y no muchas respuestas, y cuando esa es la situación probablemente se sientan más cómodas refugiándose en el búnker”, dijo Sweet. “Se retraen en la contratación, y se retraen en la inversión en estructuras y equipos y software”.

Ben Casselman es el corresponsal principal de economía para el Times. Lleva casi 20 años informando sobre economía. c. 2025 The New York Times Company.

