Precio de la vivienda en México se eleva 3.9% en marzo de 2026: Banorte

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 8 abril 2026
    Precio de la vivienda en México se eleva 3.9% en marzo de 2026: Banorte
    El Inbaprevi ofrece datos a nivel nacional, estatal y, en algunas zonas metropolitanas, incluso por colonia. EL GUARDIÁN
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía
alza de precios

Localizaciones


México

Organizaciones


Banorte

En el informe de la banca se reportó que la venta de departamentos representó el 46.7 % de la oferta y las casas el 53.3%; metro cuadrado alcanzó los 31.6 mil pesos

El precio de la vivienda en México tuvo un incremento de 3.9% en el tercer mes de 2026, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por la institución financiera Banorte y su Indicador de Precios de Vivienda (Inbaprevi).

El avance de marzo, comparado con el tercer mes de 2025, es un reflejo de la “tendencia general al alza” en el mercado inmobiliario del país, según el reporte.

https://vanguardia.com.mx/dinero/van-tres-meses-a-la-baja-confianza-del-consumidor-a-nivel-anual-por-situacion-economica-de-mexico-EG19866376

El costo promedio a nivel país alcanzó los 31 mil 631 pesos (unos 1,816 dólares) por metro cuadrado en marzo, indicó.

La medición, construida mediante técnicas de recopilación automatizada de datos o ‘web scraping’, permite seguir el comportamiento mensual y anual del precio de vivienda en el país, así como analizar diferencias entre entidades federativas y tipos de propiedades.

Entre los 15 estados del país analizados, persisten amplias diferencias regionales.

El reporte destaca que la Ciudad de México, capital del país, registró el precio más alto del territorio mexicano, lo que significó un alza interanual de 2.6%, mientras que en el norteño estado de Tamaulipas, pese a ser la entidad más asequible, mostró un notable incremento anual de 9.8%.

Por su parte, el estado central de Guanajuato tuvo el mayor crecimiento mensual con el 0.7%; mientras que el occidental Jalisco fue la entidad con la caída más pronunciada en el mes (-1.2%).

El análisis expone también la composición del mercado: a nivel nacional, los departamentos representan un 46.7 % de la oferta y las casas el 53.3%. En tanto, la vivienda nueva concentra el 49.3% de las propiedades disponibles.

El Inbaprevi combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, lo que permite generar estimaciones actualizadas del valor de la vivienda con base en miles de registros mensuales recopilados en portales inmobiliarios.

El indicador ofrece datos a nivel nacional, estatal y, en algunas zonas metropolitanas, incluso por colonia (barrio).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
alza de precios

Localizaciones


México

Organizaciones


Banorte

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La gravedad de la fuerza

La gravedad de la fuerza
true

Pone la 4T de moda al chapopote
true

POLITICÓN: En Saltillo, venta de terrenos sobre ‘arroyos rellenados’ exhibe ceguera institucional
Entre sus habilidades, mencionan experiencia en el manejo de animales y construcción de casas para perro, además de otras actividades generales.

Pareja saltillense busca trabajo para salir adelante y seguir ayudando a perritos
La vestimenta completamente en color negro que portaba al momento de su desaparición forma parte de los datos difundidos para facilitar su localización.

Desaparece menor de 13 años en Saltillo; piden apoyo para localizarla
Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey protagonizaron un duelo con causa ante más de 10 mil aficionados en el Estadio Madero.

Saraperos responden en casa y se imponen a Sultanes en Juego con Causa en Saltillo
El tránsito por vías internacionales como el Estrecho de Hormuz enfrenta una incertidumbre legal ante las propuestas de EU e Irán de aplicar tasas de paso.

Los peajes en el estrecho de Ormuz desafían el derecho internacional
Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán

Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán