Van tres meses a la baja confianza del consumidor a nivel anual por situación económica de México

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Dinero
/ 8 abril 2026
    Van tres meses a la baja confianza del consumidor a nivel anual por situación económica de México
    La ENCO se realiza desde 2001 y “permite obtener información estadística sobre qué tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familia y la del país”. VANGUARDIA

En términos anuales, la perspectiva de las y los consumidores sobre las posibilidades de ahorrar cayó en el tercer mes de 2026, según el ICC

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó que bajó en términos anuales 2 puntos el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de México, representado el tercer mes de este año que registra una diferencia anual con respecto a los mismos periodos de 2025.

El ICC de marzo de 2026 alcanzó los 44.1 puntos porcentuales, disminuyendo 0.3 puntos a tasa mensual con respecto a febrero de 2026. Este indicador mide la percepción de las y los consumidores ante la situación económica actual individual y a nivel general del país, así como sus expectativas del resto del año.

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A tasa anual, las caídas registradas de los primeros tres meses: enero disminuyó 2.7 puntos porcentuales; en febrero 2 puntos porcentuales, marcando un primer trimestre de caídas con respecto al mismo periodo de 2025.

Inegi reportó que el componente del ICC que registró la mayor caída (de 3.5 puntos) en términos anuales en marzo de 2026 fue sobre la situación económica esperada de México “dentro de 12 meses, respecto a la actual”.

La segunda caída más pronunciada fue en la percepción de la percepción de los consumidores sobre la situación económica nacional comparada con la de hace un año, que registró una caída de 3.3 puntos en el tercer mes de 2026.

Estas dos percepciones de la población fueron por tercera ocasión las que registraron las mayores caídas anuales en su registro.

El ICC es complementario a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), que registró una caída anual en la mayoría los componentes complementarios, siendo las percepciones de “las posibilidades de ahorrar” (una caída de 2.1 puntos) y la expectativa sobre los precios (una baja de 1.3 puntos) las que mayores caídas tuvieron en febrero de 2026.

Los indicadores complementarios que reportaron aumentos fueron: 1) sobre las posibilidades para salir de vacaciones (0.2); 2) planeación de un integrante del hogar para comprar un carro en dos años (0.6); y 3) sobre las expectativas para comprar, construir o remodelar una casa (0.8).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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