Precio del oro retrocede y se cotiza en los 4 mil 395 dólares por onza

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    Precio del oro retrocede y se cotiza en los 4 mil 395 dólares por onza
    Los precios del oro se mantuvieron cerca de un máximo de dos meses y podrían encontrar apoyo en unas expectativas de política monetaria más laxas. ESPECIAL

Más allá de los datos macroeconómicos, la atención sigue puesta en los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio

El oro cotiza a 4 mil 395 dólares por onza este jueves y los operadores están recogiendo ganancias después de dos meses de rally sostenido.

La plata al contado retrocedía 0.5% a 64.99 dólares por onza, un día después de marcar su nivel más alto desde el 22 de junio. El movimiento replica la dinámica del oro con una diferencia importante: la plata lleva cuatro años consecutivos en déficit de oferta, y ese desequilibrio no se resuelve con una sesión de toma de ganancias.

A 65 por onza, la plata cotiza en un rango que habría sido considerado agresivamente optimista hace dos años.

Por otro lado un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox para LATAM, el informe de inflación de EE. UU. publicado el miércoles coincidió con las previsiones, lo que llevó a los participantes del mercado a reducir las apuestas por una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre.

Los datos del IPP del jueves reforzaron ese cambio, al situarse por debajo de lo esperado. Los mercados consideran ahora que mantener las tasas sin cambios en septiembre es el desenlace más probable, lo que crea un contexto más favorable para el metal precioso a corto plazo.

No obstante, indicó que las expectativas de una posible subida de tasas más adelante en el año siguen en el foco, lo que sostiene los rendimientos de los bonos del Tesoro y podría limitar el recorrido alcista del oro. }

Los responsables de la Reserva Federal también han insistido en la necesidad de devolver la inflación de forma sostenible hacia el objetivo del 2%, manteniendo sobre la mesa la posibilidad de un endurecimiento monetario más adelante en el año.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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