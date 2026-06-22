Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza

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    Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
    Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra ESPECIAL.

Lo anterior ocurrió luego de que trascendieran avances en las negociaciones y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron este lunes después de que Irán informó avances en las conversaciones diplomáticas sostenidas con Estados Unidos en Suiza.

Fue la mañana del lunes que el Brent cedía 1.46 dólares, o un 1.8%, a 79.11 dólares el barril, tras subir a 82.3 dólares más temprano en la sesión debido a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reanudar la guerra contra Irán, así como al anuncio de Teherán de que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz.

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Los futuros del crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaban 24 centavos, a 76.84 dólares, a la espera del vencimiento del contrato más tarde en la sesión. El contrato de agosto, más activo, restaba 57 centavos, o un 0.8%, a 75.28 dólares.

Cabe recordar que se ha concluido en Suiza la primera ronda de negociaciones para lograr la paz entre EU e Irán. La cita comenzó el domingo en el marco de un memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para prorrogar, al menos durante otros 60 días, el frágil alto el fuego vigente desde abril.

A las caídas de los precios se sumó la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó que su país logró exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de algunos activos congelados y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

Al momento más de 25 millones de barriles de crudo iraní han atravesado la línea de bloqueo virtual desde el pasado lunes, según declaró el domingo el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán a la televisión estatal.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han ofrecido más petróleo a sus clientes durante la última semana.

No obstante, la situación geopolítica continúa generando incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el fin de semana sobre posibles acciones militares adicionales contra Irán si continúan los ataques atribuidos a grupos aliados de Teherán en Líbano.

La semana pasada, tanto el Brent como el WTI acumularon pérdidas cercanas a 10 por ciento, impulsadas por las expectativas de una disminución de las tensiones en Medio Oriente y una eventual normalización del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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